Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест
Суд продлил арест мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБатухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, в Басманном районном суде
Батухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, в Басманном районном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
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