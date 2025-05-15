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Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест - РИА Новости, 15.05.2025
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11:30 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/arest-2017064363.html
Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест
Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест - РИА Новости, 15.05.2025
Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест
Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:30:00+03:00
2025-05-15T11:30:00+03:00
россия
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250427/sk-2013690202.html
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россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест

Суд продлил арест мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБатухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, в Басманном районном суде
Батухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, в Басманном районном суде - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Батухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, в Басманном районном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
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Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
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РоссияМоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
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