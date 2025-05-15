https://ria.ru/20250515/arest-2017064363.html

Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест

Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест - РИА Новости, 15.05.2025

Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест

Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:30:00+03:00

2025-05-15T11:30:00+03:00

2025-05-15T11:30:00+03:00

россия

москва

европа

игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250427/sk-2013690202.html

https://ria.ru/20241225/terakt-1991141568.html

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россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество