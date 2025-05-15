https://ria.ru/20250515/anokhin-2017165414.html

Анохин: студентам-целевикам увеличат дополнительные стипендии на Смоленщине

Анохин: студентам-целевикам увеличат дополнительные стипендии на Смоленщине - РИА Новости, 15.05.2025

Анохин: студентам-целевикам увеличат дополнительные стипендии на Смоленщине

Студенты-целевики региональных и муниципальных учреждений Смоленской области будут получать увеличенные дополнительные стипендии, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:16:00+03:00

2025-05-15T17:16:00+03:00

2025-05-15T17:16:00+03:00

смоленская область

василий анохин

стипендия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Студенты-целевики региональных и муниципальных учреждений Смоленской области будут получать увеличенные дополнительные стипендии, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Для студентов вузов 1-3 курсов ежемесячная выплата будет увеличена до 5 тысяч рублей, для студентов предпоследнего курса – до 7 тысяч рублей, для выпускников – до 10 тысяч рублей. Учащимся колледжей и техникумов с первого по предпоследний курс выплаты повысили до 5 тысяч рублей, для выпускников – до 6 тысяч рублей. "Будущее нашего региона – молодежь. Именно они завтра придут работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы им было интересно и комфортно учиться. И самое главное, чтобы они видели возможность реализовать себя на родной земле", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Помимо этого, в регионе продолжат поддерживать студентов, набравших более 90 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам. "Заключив договор целевого обучения с организациями Смоленской области, они будут каждый месяц получать дополнительную выплату: студенты 1-3 курсов – 10 тысяч рублей, предпоследнего курса – 15 тысяч рублей, выпускного курса – 20 тысяч рублей", – подчеркнул Анохин. В том же размере ежемесячные дополнительные стипендии, вне зависимости от результатов ЕГЭ, будут получать студенты-целевики: будущие учителя физики и математики, химии и биологии, подчеркнул глава региона. Кроме того, после завершения учебы молодые педагоги, преподающие эти предметы в школах, смогут получить выплаты до 2 миллионов рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Повышенные стипендии начнут действовать с нового учебного года. При этом все меры поддержки целевиков сохранятся. "Уверен, эти решения позволят еще большему количеству молодых людей начать свой успешный профессиональный путь", – сказал Анохин.

https://ria.ru/20250515/anokhin-2017084689.html

https://ria.ru/20250511/belorussiya-2016368714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, стипендия