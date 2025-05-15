https://ria.ru/20250515/altaj-2017162057.html

На Алтае объявили штормовое предупреждение

На Алтае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 15.05.2025

На Алтае объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в связи с подъёмом уровня рек и возможным подтоплением прибрежных участков объявлено в Республике Алтай, сообщили в главке МЧС по... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:04:00+03:00

2025-05-15T17:04:00+03:00

2025-05-15T17:04:00+03:00

происшествия

республика алтай

андрей турчак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии — 2025

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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Штормовое предупреждение в связи с подъёмом уровня рек и возможным подтоплением прибрежных участков объявлено в Республике Алтай, сообщили в главке МЧС по региону. "Штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в период с 15 по 16 мая на реке Чулышман, в районе села Балыкча, продолжится подъём уровня воды до отметок 720-750 см. Ожидается выход воды на пойму и подтопление прибрежных участков", - говорится в сообщении. Отмечается, что жителям домов, попадающих в зону возможного затопления, рекомендовано заблаговременно подготовиться к возможной эвакуации. Ранее глава региона Андрей Турчак сообщил об осложнении паводковой обстановки в селе Балыкча и отправил туда оперативную группу.

https://ria.ru/20250511/voda-2016313275.html

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происшествия, республика алтай, андрей турчак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии — 2025