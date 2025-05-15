https://ria.ru/20250515/almazy-2017021087.html

Эксперт оценил риски спада цен на алмазы в мире

Эксперт оценил риски спада цен на алмазы в мире - РИА Новости, 15.05.2025

Эксперт оценил риски спада цен на алмазы в мире

Предоставление скидок на алмазную продукцию компанией De Beers может вновь привести к началу снижения стоимости камней на мировом рынке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T06:10:00+03:00

2025-05-15T06:10:00+03:00

2025-05-15T06:10:00+03:00

экономика

de beers

бкс мир инвестиций

алроса

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Предоставление скидок на алмазную продукцию компанией De Beers может вновь привести к началу снижения стоимости камней на мировом рынке, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в 10-20%, чтобы сократить запасы, написало накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Предоставление скидок нарушает давно устоявшуюся политику price-over-volume, то есть ранее при кризисах "Алроса" и De Beers держали цены, сокращая объемы, и несет риски для цен на алмазы в целом", - рассказал о последствиях данных действий корпорации Алиев. В последнее время индексы цен на алмазы стабилизировались вблизи низких уровней, показав с начала года даже небольшой рост в 1%. "Однако действия De Beers могут вновь привести к началу снижения стоимости камней на рынке", - уточнил эксперт. По его словам, размер скидок на будущее очень трудно спрогнозировать, но это будет зависеть от того, как быстро De Beers и ее материнская компания Anglo American хочет распродать запасы. За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11%, до 94,62 доллара за карат - 14 мая прошлого года индекс равнялся 106,2 доллара. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 40,3%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара.

https://ria.ru/20250514/zoloto-2016910465.html

https://ria.ru/20250425/zoloto-2013359375.html

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экономика, de beers, бкс мир инвестиций, алроса