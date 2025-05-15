В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя
В России в 2024 году изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя
Изъятая алкогольная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Свыше 10 миллионов литров нелегальной алкогольной продукции изъято в 2024 году в России для последующего уничтожения совместно с правоохранительными органами, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Юрий Васильченко.
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"По итогам 2024 года во взаимодействии с правоохранительными органами изъято более 10 миллионов литров нелегальной продукции для последующего уничтожения. Изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции", - заявил Васильченко в рамках Всероссийского форума институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.
Заместитель руководителя ведомства отметил, что концепция сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года предусматривает противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, что является "основным и приоритетным направлением деятельности".
Также служба участвует в разработке предложений по регулированию оборота самогонных аппаратов, в том числе ограничение розничной продажи таких аппаратов и запрет дистанционный торговли ими. "Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти", - уточнил он.