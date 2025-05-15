https://ria.ru/20250515/alkogol-2017157853.html

В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя

В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя - РИА Новости, 15.05.2025

В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя

Свыше 10 миллионов литров нелегальной алкогольной продукции изъято в 2024 году в России для последующего уничтожения совместно с правоохранительными органами,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:53:00+03:00

2025-05-15T16:53:00+03:00

2025-05-15T16:53:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Свыше 10 миллионов литров нелегальной алкогольной продукции изъято в 2024 году в России для последующего уничтожения совместно с правоохранительными органами, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Юрий Васильченко. "По итогам 2024 года во взаимодействии с правоохранительными органами изъято более 10 миллионов литров нелегальной продукции для последующего уничтожения. Изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции", - заявил Васильченко в рамках Всероссийского форума институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики. Заместитель руководителя ведомства отметил, что концепция сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года предусматривает противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, что является "основным и приоритетным направлением деятельности". Также служба участвует в разработке предложений по регулированию оборота самогонных аппаратов, в том числе ограничение розничной продажи таких аппаратов и запрет дистанционный торговли ими. "Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти", - уточнил он.

https://ria.ru/20250407/alkogol-2009920926.html

https://ria.ru/20250418/nakroshaev-2012203654.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)