Рейтинг@Mail.ru
В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/alkogol-2017157853.html
В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя
В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя - РИА Новости, 15.05.2025
В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя
Свыше 10 миллионов литров нелегальной алкогольной продукции изъято в 2024 году в России для последующего уничтожения совместно с правоохранительными органами,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:53:00+03:00
2025-05-15T16:53:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/80/1532948007_0:0:1365:767_1920x0_80_0_0_7287c83b8076ad992c4c0ac13a6e9f8a.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Свыше 10 миллионов литров нелегальной алкогольной продукции изъято в 2024 году в России для последующего уничтожения совместно с правоохранительными органами, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Юрий Васильченко. "По итогам 2024 года во взаимодействии с правоохранительными органами изъято более 10 миллионов литров нелегальной продукции для последующего уничтожения. Изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции", - заявил Васильченко в рамках Всероссийского форума институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики. Заместитель руководителя ведомства отметил, что концепция сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года предусматривает противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, что является "основным и приоритетным направлением деятельности". Также служба участвует в разработке предложений по регулированию оборота самогонных аппаратов, в том числе ограничение розничной продажи таких аппаратов и запрет дистанционный торговли ими. "Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти", - уточнил он.
https://ria.ru/20250407/alkogol-2009920926.html
https://ria.ru/20250418/nakroshaev-2012203654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/80/1532948007_170:0:1193:767_1920x0_80_0_0_09fa1b8876699dfce0203147d3e3c1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России за год изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя

В России в 2024 году изъяли более десяти миллионов литров нелегального алкоголя

© Фото : МВД по Республике КрымИзъятая алкогольная продукция
Изъятая алкогольная продукция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МВД по Республике Крым
Изъятая алкогольная продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Свыше 10 миллионов литров нелегальной алкогольной продукции изъято в 2024 году в России для последующего уничтожения совместно с правоохранительными органами, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Юрий Васильченко.
«
"По итогам 2024 года во взаимодействии с правоохранительными органами изъято более 10 миллионов литров нелегальной продукции для последующего уничтожения. Изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции", - заявил Васильченко в рамках Всероссийского форума институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.
Вино - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя
7 апреля, 23:42
Заместитель руководителя ведомства отметил, что концепция сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года предусматривает противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, что является "основным и приоритетным направлением деятельности".
Также служба участвует в разработке предложений по регулированию оборота самогонных аппаратов, в том числе ограничение розничной продажи таких аппаратов и запрет дистанционный торговли ими. "Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти", - уточнил он.
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Вологде закрыли дыру, через которую незаконно продавали алкоголь
18 апреля, 22:21
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала