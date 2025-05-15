Алаудинов назвал причину гибели большинства пленных боевиков ВСУ
Алаудинов: большинство пленных боевиков ВСУ погибли из-за атак сослуживцев
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Большая часть сдавшихся в плен украинских военнослужащих погибли от атак сослуживцев, когда российские бойцы пытались эвакуировать их с линии фронта, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Наверное, вывести каждого пленного с передовых позиций — это всегда был риск для наших ребят. Мы можем сказать, что самих пленных-то, их было намного больше. То есть их, наверное, было бы в разы больше, если бы украинские формирования всегда не ставили целью уничтожить именно тех бойцов, которые вообще хотели или сдались в плен. То есть взять в плен украинских бойцов было, наверное, не столь тяжело, как их непосредственно вывести с передовой в наш тыл. Потому что большая часть тех бойцов, которые сдались, они были убиты своими же собратьями", — рассказал Алаудинов.
По его словам, примеров уничтожения военнослужащими ВСУ их взятых в плен сослуживцев — большое количество.
"Отряд "Каштана" (спецназа "Ахмат". — Прим. ред.) взял в плен уже под десяток бойцов ВСУ. Когда они пытались их оттуда (с передовой. — Прим. ред.) вывезти, противник с применением FPV и артиллерии почти всех их убил. Получается, из них мы сумели тогда вывести только одного бойца. Получается, что украинские формирования вообще, они целью ставят конкретно уничтожение своих бойцов, которые идут в плен", — добавил генерал.
О том, что военнослужащие ВСУ всегда пытаются убить тех, кто сдается в плен, рассказал РИА Новости боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей, который служил в ВСУ, но перешел на сторону России. По слова Прометея, при сдаче в плен он и сам попал под подобный удар, но выжил благодаря товарищу, который попросил помощи у российских бойцов.
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