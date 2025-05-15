https://ria.ru/20250515/aktsii-2017024124.html
Российский рынок акций ощутимо снижается в начале утренних торгов
Российский рынок акций ощутимо снижается в начале утренних торгов - РИА Новости, 15.05.2025
Российский рынок акций ощутимо снижается в начале утренних торгов
Российский рынок акций снижается более чем на 1,6% в начале утренней сессии четверга, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:32:00+03:00
2025-05-15T07:32:00+03:00
2025-05-15T07:32:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952618781_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_78cfa11a8a55657768bc04d2664fb5f4.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский рынок акций снижается более чем на 1,6% в начале утренней сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 мск снижался на 1,64%, до 2 876,28 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
https://ria.ru/20250514/aktsii-2016965188.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952618781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60cc429fad093e46afa23488ec4218b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций ощутимо снижается в начале утренних торгов
Российский рынок акций в начале утренних торгов снижается на 1,64%