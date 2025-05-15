https://ria.ru/20250515/aksenov-2017150314.html
Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России
Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России - РИА Новости, 15.05.2025
Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:33:00+03:00
2025-05-15T16:33:00+03:00
2025-05-15T16:33:00+03:00
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
мигранты
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_a23832cedad1f9cf15fa308614dc18a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей. "Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали – поработали – спасибо – до свидания" , - написал Аксенов в Telegram-канале.Также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов, нарушители закона должны выдворяться за пределы России, отметил глава региона. Эти предложения в виде законодательной инициативы главы региона будет направлены на федеральный уровень. Он отметил, что ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.
https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html
https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdb7f6d4342697af2a3d9efbfe440cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, сергей аксенов (политик), мигранты, общество
Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Мигранты, Общество
Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России
Аксенов инициирует закон о запрете ввоза семей мигрантов в Россию