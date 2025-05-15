https://ria.ru/20250515/aksenov-2017150314.html

Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России

Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России - РИА Новости, 15.05.2025

Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:33:00+03:00

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россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

мигранты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей. "Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали – поработали – спасибо – до свидания" , - написал Аксенов в Telegram-канале.Также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов, нарушители закона должны выдворяться за пределы России, отметил глава региона. Эти предложения в виде законодательной инициативы главы региона будет направлены на федеральный уровень. Он отметил, что ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.

https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html

https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html

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россия, республика крым, сергей аксенов (политик), мигранты, общество