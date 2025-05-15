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Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России - РИА Новости, 15.05.2025
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16:33 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/aksenov-2017150314.html
Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России
Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России - РИА Новости, 15.05.2025
Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:33:00+03:00
2025-05-15T16:33:00+03:00
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
мигранты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей. "Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали – поработали – спасибо – до свидания" , - написал Аксенов в Telegram-канале.Также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов, нарушители закона должны выдворяться за пределы России, отметил глава региона. Эти предложения в виде законодательной инициативы главы региона будет направлены на федеральный уровень. Он отметил, что ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.
https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html
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россия, республика крым, сергей аксенов (политик), мигранты, общество
Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Мигранты, Общество
Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России

Аксенов инициирует закон о запрете ввоза семей мигрантов в Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей.
"Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали – поработали – спасибо – до свидания" , - написал Аксенов в Telegram-канале.
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Также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов, нарушители закона должны выдворяться за пределы России, отметил глава региона.
Эти предложения в виде законодательной инициативы главы региона будет направлены на федеральный уровень. Он отметил, что ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.
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РоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)МигрантыОбщество
 
 
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