https://ria.ru/20250514/zoloto-2016910465.html

Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 14.05.2025

Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:52:00+03:00

2025-05-14T15:52:00+03:00

2025-05-14T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 51,5 доллара, или на 1,59%, до 3 196,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,01% - до 32,435 доллара за унцию.

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, золото, россия