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Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 14.05.2025
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15:52 14.05.2025 (обновлено: 15:57 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/zoloto-2016910465.html
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 14.05.2025
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:52:00+03:00
2025-05-14T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 51,5 доллара, или на 1,59%, до 3 196,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,01% - до 32,435 доллара за унцию.
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экономика, золото, россия
Экономика, Золото, Россия
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию

Цена золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 51,5 доллара, или на 1,59%, до 3 196,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,01% - до 32,435 доллара за унцию.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам
Вчера, 13:11
 
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