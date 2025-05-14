https://ria.ru/20250514/zoloto-2016910465.html
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 14.05.2025
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:52:00+03:00
2025-05-14T15:52:00+03:00
2025-05-14T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 51,5 доллара, или на 1,59%, до 3 196,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,01% - до 32,435 доллара за унцию.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, золото, россия
Экономика, Золото, Россия
Стоимость золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию
Цена золота опустилась ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стоимость золота в среду днем снижается на 1,5%, показатель опустился ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 51,5 доллара, или на 1,59%, до 3 196,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,01% - до 32,435 доллара за унцию.