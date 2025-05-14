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"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:56 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/zhrebiy-2016787321.html
"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине
"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине - РИА Новости, 14.05.2025
"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине
У Украины остался один выбор: либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, написал полковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:56:00+03:00
2025-05-14T03:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
дэниел дэвис
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. У Украины остался один выбор: либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, написал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive."Жребий уже брошен, и Украина проиграет конфликт. Киев может либо признать реальность и согласиться на сделку сейчас, либо он может продолжать игнорировать реальность и увеличивать шансы на то, что страна потерпит прямое военное поражение",— отметил он.Он также упомянул, что Зеленский по многим причинам, не желает юридически закреплять потери украинского государства."К сожалению, Зеленский — не единственное препятствие на пути к прекращению войны. Вместо того, чтобы предлагать меры по мирному урегулированию, европейские лидеры продолжают подпитывают его эго", — добавил Дэвис.При этом, напомнил полковник, Зеленский, воодушевленный поддержкой из Европы, и раньше срывал переговоры. Но сейчас, по словам автора, у главы киевского режима остался последний шанс на мир.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016784025.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дэниел дэвис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис
"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине

Полковник Дэвис: Украина либо пойдет на сделку, либо потерпит военное поражение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. У Украины остался один выбор: либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, написал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive.
"Жребий уже брошен, и Украина проиграет конфликт. Киев может либо признать реальность и согласиться на сделку сейчас, либо он может продолжать игнорировать реальность и увеличивать шансы на то, что страна потерпит прямое военное поражение",— отметил он.
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Он также упомянул, что Зеленский по многим причинам, не желает юридически закреплять потери украинского государства.
"К сожалению, Зеленский — не единственное препятствие на пути к прекращению войны. Вместо того, чтобы предлагать меры по мирному урегулированию, европейские лидеры продолжают подпитывают его эго", — добавил Дэвис.
При этом, напомнил полковник, Зеленский, воодушевленный поддержкой из Европы, и раньше срывал переговоры. Но сейчас, по словам автора, у главы киевского режима остался последний шанс на мир.
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
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