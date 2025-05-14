https://ria.ru/20250514/zhrebiy-2016787321.html

"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине

"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине - РИА Новости, 14.05.2025

"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине

У Украины остался один выбор: либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, написал полковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:56:00+03:00

2025-05-14T03:56:00+03:00

2025-05-14T03:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. У Украины остался один выбор: либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, написал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис для издания 19FortyFive."Жребий уже брошен, и Украина проиграет конфликт. Киев может либо признать реальность и согласиться на сделку сейчас, либо он может продолжать игнорировать реальность и увеличивать шансы на то, что страна потерпит прямое военное поражение",— отметил он.Он также упомянул, что Зеленский по многим причинам, не желает юридически закреплять потери украинского государства."К сожалению, Зеленский — не единственное препятствие на пути к прекращению войны. Вместо того, чтобы предлагать меры по мирному урегулированию, европейские лидеры продолжают подпитывают его эго", — добавил Дэвис.При этом, напомнил полковник, Зеленский, воодушевленный поддержкой из Европы, и раньше срывал переговоры. Но сейчас, по словам автора, у главы киевского режима остался последний шанс на мир.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016784025.html

https://ria.ru/20250514/tochka-2016780242.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дэниел дэвис