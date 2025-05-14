https://ria.ru/20250514/zhitelnitsa-2016815064.html
В Кузбассе осудили женщину за избиение ребенка
В Кузбассе осудили женщину за избиение ребенка - РИА Новости, 14.05.2025
В Кузбассе осудили женщину за избиение ребенка
Жительница Кемерово, несколько раз ударившая семимесячного сына, тем самым нанеся ему черепно-мозговую травму, получила два года колонии общего режима, сообщает РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:41:00+03:00
2025-05-14T09:41:00+03:00
2025-05-14T11:16:00+03:00
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 14 мая - РИА Новости. Жительница Кемерово, несколько раз ударившая семимесячного сына, тем самым нанеся ему черепно-мозговую травму, получила два года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. "В суде установлено, что в феврале обвиняемая, находясь в квартире, несколько раз ударила своего семимесячного сына головой о дно чугунной ванны. В результате, младенец получил закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что в настоящее время ребенка выписали из лечебного учреждения, и сейчас он проживает с отцом. "С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести содеянного суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура Кузбасса. Ведомство добавляет, что после вмешательства прокуратуры данная семья признана находящейся в трудной жизненной ситуации. Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ей оказывается необходимая консультативная, социальная и психолого-педагогическая помощь, заключает прокуратура.
https://ria.ru/20250513/bastrykin-2016772875.html
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происшествия, кемерово
В Кузбассе осудили женщину за избиение ребенка
Жительница Кемерово получила два года колонии за удар семимесячного сына
КЕМЕРОВО, 14 мая - РИА Новости.
Жительница Кемерово, несколько раз ударившая семимесячного сына, тем самым нанеся ему черепно-мозговую травму, получила два года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале
.
"В суде установлено, что в феврале обвиняемая, находясь в квартире, несколько раз ударила своего семимесячного сына головой о дно чугунной ванны. В результате, младенец получил закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в настоящее время ребенка выписали из лечебного учреждения, и сейчас он проживает с отцом.
"С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести содеянного суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура Кузбасса.
Ведомство добавляет, что после вмешательства прокуратуры данная семья признана находящейся в трудной жизненной ситуации. Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ей оказывается необходимая консультативная, социальная и психолого-педагогическая помощь, заключает прокуратура.