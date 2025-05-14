https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016783781.html
У берегов Греции произошло землетрясение
У берегов Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 14.05.2025
У берегов Греции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:24:00+03:00
2025-05-14T02:24:00+03:00
2025-05-14T02:24:00+03:00
в мире
греция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 38 километрах к юго-западу от острова Карпатос с населением около 2,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 71 километра. Данные о пострадавших не приводятся.
https://ria.ru/20250513/zemletrjasenie-2016670680.html
греция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Греция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Греции произошло землетрясение
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,1