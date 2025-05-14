https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016783781.html

У берегов Греции произошло землетрясение

У берегов Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 14.05.2025

У берегов Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:24:00+03:00

2025-05-14T02:24:00+03:00

2025-05-14T02:24:00+03:00

в мире

греция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 38 километрах к юго-западу от острова Карпатос с населением около 2,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 71 километра. Данные о пострадавших не приводятся.

https://ria.ru/20250513/zemletrjasenie-2016670680.html

греция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, греция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)