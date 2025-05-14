https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016923261.html
СМИ разоблачили Зеленского перед встречей в Стамбуле
СМИ разоблачили Зеленского перед встречей в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ разоблачили Зеленского перед встречей в Стамбуле
Призыв Владимира Зеленского к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Турции может быть попыткой отменить переговоры, пишет Strategic... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:39:00+03:00
2025-05-14T16:39:00+03:00
2025-05-14T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Турции может быть попыткой отменить переговоры, пишет Strategic Culture."Это (Призыв Зеленского к личной встрече с Путиным. — Прим. Ред.) выглядит как попытка отменить переговоры, если Путин не появится", — говорится в материале.По словам автора, российский лидер понимает, что Зеленский призовет к масштабным антироссийским санкциям в любом случае при любом исходе встречи в Турции.В воскресенье президент России предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлмыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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владимир зеленский, турция, в мире, стамбул, россия, владимир путин
Владимир Зеленский, Турция, В мире, Стамбул, Россия, Владимир Путин
СМИ разоблачили Зеленского перед встречей в Стамбуле
Strategic Culture: Зеленский своим призывом к Путину хочет отменить переговоры