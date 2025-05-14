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"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам - РИА Новости, 14.05.2025
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11:37 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016840338.html
"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам
"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам - РИА Новости, 14.05.2025
"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам
Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского за противоречивые заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.05.2025
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2025-05-14T11:37:00+03:00
владимир зеленский
россия
турция
украина
владимир путин
чей боуз
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского за противоречивые заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным."Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.Глава киевского режима во вторник заявил, что запрет на переговоры с Путиным на него не распространяется, и в очередной раз повторил, что будет ждать российского лидера в Турции.Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html
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владимир зеленский, россия, турция, украина, владимир путин, чей боуз, в мире
Владимир Зеленский, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Чей Боуз, В мире
"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам

Боуз: Зеленский потребовал встречи с Путиным, несмотря на свой запрет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского за противоречивые заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.
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Глава киевского режима во вторник заявил, что запрет на переговоры с Путиным на него не распространяется, и в очередной раз повторил, что будет ждать российского лидера в Турции.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
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Владимир ЗеленскийРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинЧей БоузВ мире
 
 
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