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"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам
"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам - РИА Новости, 14.05.2025
"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам
Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского за противоречивые заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:37:00+03:00
2025-05-14T11:37:00+03:00
2025-05-14T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского за противоречивые заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным."Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.Глава киевского режима во вторник заявил, что запрет на переговоры с Путиным на него не распространяется, и в очередной раз повторил, что будет ждать российского лидера в Турции.Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html
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Владимир Зеленский, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Чей Боуз, В мире
"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам
Боуз: Зеленский потребовал встречи с Путиным, несмотря на свой запрет