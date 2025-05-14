https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016840338.html

"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам

"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам - РИА Новости, 14.05.2025

"Он сам подписал". Журналист высмеял требование Зеленского к переговорам

Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского за противоречивые заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:37:00+03:00

2025-05-14T11:37:00+03:00

2025-05-14T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского за противоречивые заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным."Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — написал он.Глава киевского режима во вторник заявил, что запрет на переговоры с Путиным на него не распространяется, и в очередной раз повторил, что будет ждать российского лидера в Турции.Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.

https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016819936.html

россия

турция

украина

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