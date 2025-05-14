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"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 14.05.2025
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского
Владимир Зеленский признался, что готов контактировать с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что утверждал обратное несколько лет назад,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:15:00+03:00
2025-05-14T10:15:00+03:00
2025-05-14T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что готов контактировать с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что утверждал обратное несколько лет назад, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Зеленский признал, что ему придется иметь дело с Путиным. Это шаг вперед, ведь три года он клялся, что этого никогда не произойдет", — говорится в материале.При этом отмечается, что на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле в четверг, баланс сил будет сдвинут явно не в пользу Украины.В воскресенье российский президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html
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Владимир Путин, Украина, В мире, Стамбул, Киев, Сергей Рябков, Владимир Зеленский
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского
Il Fatto Quotidiano: Зеленский признался, что готов к контактам с Путиным