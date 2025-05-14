Рейтинг@Mail.ru
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016819936.html
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 14.05.2025
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского
Владимир Зеленский признался, что готов контактировать с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что утверждал обратное несколько лет назад,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:15:00+03:00
2025-05-14T10:15:00+03:00
владимир путин
украина
в мире
стамбул
киев
сергей рябков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899812_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_f79e8fe85a16b9aa804536d8e4296d06.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что готов контактировать с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что утверждал обратное несколько лет назад, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Зеленский признал, что ему придется иметь дело с Путиным. Это шаг вперед, ведь три года он клялся, что этого никогда не произойдет", — говорится в материале.При этом отмечается, что на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле в четверг, баланс сил будет сдвинут явно не в пользу Украины.В воскресенье российский президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html
https://ria.ru/20250511/evropa-2016243673.html
украина
стамбул
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f942a0e22ede406f03593148461b5584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, в мире, стамбул, киев, сергей рябков, владимир зеленский
Владимир Путин, Украина, В мире, Стамбул, Киев, Сергей Рябков, Владимир Зеленский
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского

Il Fatto Quotidiano: Зеленский признался, что готов к контактам с Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что готов контактировать с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что утверждал обратное несколько лет назад, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Зеленский признал, что ему придется иметь дело с Путиным. Это шаг вперед, ведь три года он клялся, что этого никогда не произойдет", — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание
09:48
При этом отмечается, что на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле в четверг, баланс сил будет сдвинут явно не в пользу Украины.
В воскресенье российский президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Судьбу Европы решит Россия
11 мая, 08:00
 
Владимир ПутинУкраинаВ миреСтамбулКиевСергей РябковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала