https://ria.ru/20250514/zelenskij-2016995182.html

Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP

Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP

Владимир Зеленский возражал против отправки украинской делегации на запланированные на 15 мая переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-14T23:03:00+03:00

2025-05-14T23:03:00+03:00

2025-05-15T00:14:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский возражал против отправки украинской делегации на запланированные на 15 мая переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не переубедили, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы и США. "Американские и европейские чиновники оттащили Зеленского от края пропасти ... после того, как он остался разочарован развитием запланированных на эту неделю переговоров и предположил, что даже не разрешит своим помощникам встречаться с российскими чиновниками в Турции", - говорится в статье. Западные чиновники сообщили Зеленскому, что Украине крайне важно отправить в Стамбул делегацию, состоящую, по крайней мере, из его высокопоставленных помощников, включая главу его офиса Андрея Ермака и главу МИД Украины Андрея Сибигу, но Зеленский возразил, так как "не видел никакого смысла направлять" кого-либо на переговоры. Издание подчеркивает, что Зеленский продолжает настаивать на прибытии на переговоры в Турцию российского президента Владимира Путина. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016819936.html

https://ria.ru/20250513/zelenskij-2016737749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, андрей сибига