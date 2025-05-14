Рейтинг@Mail.ru
Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 14.05.2025 (обновлено: 00:14 15.05.2025)
https://ria.ru/20250514/zelenskij-2016995182.html
Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP
Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP
Владимир Зеленский возражал против отправки украинской делегации на запланированные на 15 мая переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-14T23:03:00+03:00
2025-05-15T00:14:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
владимир путин
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский возражал против отправки украинской делегации на запланированные на 15 мая переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не переубедили, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы и США. "Американские и европейские чиновники оттащили Зеленского от края пропасти ... после того, как он остался разочарован развитием запланированных на эту неделю переговоров и предположил, что даже не разрешит своим помощникам встречаться с российскими чиновниками в Турции", - говорится в статье. Западные чиновники сообщили Зеленскому, что Украине крайне важно отправить в Стамбул делегацию, состоящую, по крайней мере, из его высокопоставленных помощников, включая главу его офиса Андрея Ермака и главу МИД Украины Андрея Сибигу, но Зеленский возразил, так как "не видел никакого смысла направлять" кого-либо на переговоры. Издание подчеркивает, что Зеленский продолжает настаивать на прибытии на переговоры в Турцию российского президента Владимира Путина. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016819936.html
https://ria.ru/20250513/zelenskij-2016737749.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, андрей сибига
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Сибига
Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP

WP: Европа и США убедили Зеленского не отказываться от переговоров в Стамбуле

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский возражал против отправки украинской делегации на запланированные на 15 мая переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не переубедили, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы и США.
«
"Американские и европейские чиновники оттащили Зеленского от края пропасти ... после того, как он остался разочарован развитием запланированных на эту неделю переговоров и предположил, что даже не разрешит своим помощникам встречаться с российскими чиновниками в Турции", - говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского
Вчера, 10:15
Западные чиновники сообщили Зеленскому, что Украине крайне важно отправить в Стамбул делегацию, состоящую, по крайней мере, из его высокопоставленных помощников, включая главу его офиса Андрея Ермака и главу МИД Украины Андрея Сибигу, но Зеленский возразил, так как "не видел никакого смысла направлять" кого-либо на переговоры.
Издание подчеркивает, что Зеленский продолжает настаивать на прибытии на переговоры в Турцию российского президента Владимира Путина.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Зеленский заявил, что готов к встрече только с Путиным
13 мая, 18:18
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала