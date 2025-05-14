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В Магаданской области стартовал северный завоз - РИА Новости, 14.05.2025
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07:23 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/zavoz-2016799391.html
В Магаданской области стартовал северный завоз
В Магаданской области стартовал северный завоз - РИА Новости, 14.05.2025
В Магаданской области стартовал северный завоз
Теплоход "Омолон" доставил первую партию угля для Магаданской ТЭЦ из порта Ванино в порт Магадана, в регионе стартовал "Северный завоз 2025", сообщил РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:23:00+03:00
2025-05-14T07:23:00+03:00
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МАГАДАН, 14 мая - РИА Новости. Теплоход "Омолон" доставил первую партию угля для Магаданской ТЭЦ из порта Ванино в порт Магадана, в регионе стартовал "Северный завоз 2025", сообщил РИА Новости генеральный директор ПАО "Магаданэнерго" Владимир Милотворский. "Первую партию угля 27 тысяч тонн доставил теплоход "Омолон". Это кузнецкий уголь из Кемеровской области, Талдинское месторождение. Уголь высокого качества, мы уже много лет его используем на ТЭЦ, он имеет очень хорошие характеристики", - рассказал Милотворский. Он добавил, что весь необходимый объём топлива, 250 тысяч тонн, теплоход доставит за десять переходов. Завершить завоз топлива в Магадан планируется к ноябрю. Первый переход от порта Ванина, где загрузили твердое топливо, до магаданской бухты Нагаева был спокойным, но на подходе к Магадану стоят льды, экипажу пришлось маневрировать, рассказал РИА Новости капитан теплохода "Омолон" Юрий Сиунов. "Вовремя снизили скорость и на безопасной скорости вошли в ледяное поле. Прошли. Ледовое поле небольшое, где-то пару миль, не более того. Но, тем не менее, если на полной скорости, то это представляет определенную опасность для судна. Уже, в общем-то, таяние такое насыщенное, то есть малая вероятность того, что встретишься с тяжелыми льдами. Но здесь, в данном случае, это произошло", - рассказал Сиунов.
https://ria.ru/20250410/pereprava-2010384905.html
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магадан, ванино, кемеровская область, магаданэнерго, магаданская область, общество
Магадан, Ванино, Кемеровская область, Магаданэнерго, Магаданская область, Общество
В Магаданской области стартовал северный завоз

Теплоход "Омолон" доставил первую партию угля для Магаданской ТЭЦ

© РИА Новости / Вера БачининаТорговый порт
Торговый порт - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Вера Бачинина
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МАГАДАН, 14 мая - РИА Новости. Теплоход "Омолон" доставил первую партию угля для Магаданской ТЭЦ из порта Ванино в порт Магадана, в регионе стартовал "Северный завоз 2025", сообщил РИА Новости генеральный директор ПАО "Магаданэнерго" Владимир Милотворский.
"Первую партию угля 27 тысяч тонн доставил теплоход "Омолон". Это кузнецкий уголь из Кемеровской области, Талдинское месторождение. Уголь высокого качества, мы уже много лет его используем на ТЭЦ, он имеет очень хорошие характеристики", - рассказал Милотворский.
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Он добавил, что весь необходимый объём топлива, 250 тысяч тонн, теплоход доставит за десять переходов. Завершить завоз топлива в Магадан планируется к ноябрю.
Первый переход от порта Ванина, где загрузили твердое топливо, до магаданской бухты Нагаева был спокойным, но на подходе к Магадану стоят льды, экипажу пришлось маневрировать, рассказал РИА Новости капитан теплохода "Омолон" Юрий Сиунов.
"Вовремя снизили скорость и на безопасной скорости вошли в ледяное поле. Прошли. Ледовое поле небольшое, где-то пару миль, не более того. Но, тем не менее, если на полной скорости, то это представляет определенную опасность для судна. Уже, в общем-то, таяние такое насыщенное, то есть малая вероятность того, что встретишься с тяжелыми льдами. Но здесь, в данном случае, это произошло", - рассказал Сиунов.
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