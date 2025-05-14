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Запад может прекратить существование, следует из доклада - РИА Новости, 14.05.2025
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РИА Новости Аналитика
 
07:33 14.05.2025 (обновлено: 12:53 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/zapad-2016799819.html
Запад может прекратить существование, следует из доклада
Запад может прекратить существование, следует из доклада - РИА Новости, 14.05.2025
Запад может прекратить существование, следует из доклада
Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса — такую точку зрения изложил заместитель гендиректора... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:33:00+03:00
2025-05-14T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса — такую точку зрения изложил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в докладе "2025: Трансформация мира"."Республиканская администрация Дональда Трампа знаменует собой эндшпиль периода после окончания холодной войны с его инерционной политикой западных элит. Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности — как естественному состоянию международных отношений, отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира", — пишет Яковенко. По его словам, в рамках перехода к многополярности предстоит реформировать ООН, в том числе ее Совет Безопасности, и переписать Всеобщую декларацию прав человека на межцивилизационной основе. &quot;В противном случае можно ожидать создания новой универсальной международной организации незападным миром по мере подготовки необходимых условий&quot;, — предупредил он.Что касается самого Запада, который раньше играл роль мирового гегемона, то теперь будет идти речь о сжатии его статуса до еще одного региона и еще одной цивилизации в ряду других. "Можно также предположить, что исторический Запад, как мы его знаем, прекратит свое существование, а входящие в него страны войдут в соответствующие географические расклады — европейский/евразийский, североамериканский и восточноазиатский", — прогнозирует Яковенко. Он также отмечает, что тема встраивания России в Запад закрыта навсегда. Конфликт на Украине привел Россию к культурно-цивилизационному самоопределению и поставил жирную точку в западноцентризме любой российской власти, заключает в докладе Яковенко.
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в мире, россия, александр яковенко, дональд трамп, оон
РИА Новости Аналитика, В мире, Россия, Александр Яковенко, Дональд Трамп, ООН
Запад может прекратить существование, следует из доклада

Яковенко: Запад может прекратить существование из-за внутреннего кризиса

© Getty Images / dpa/GUIDO KIRCHNERНадувной глобус во время протеста в Мюнстере
Надувной глобус во время протеста в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / dpa/GUIDO KIRCHNER
Надувной глобус во время протеста в Мюнстере. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса — такую точку зрения изложил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в докладе "2025: Трансформация мира".
"Республиканская администрация Дональда Трампа знаменует собой эндшпиль периода после окончания холодной войны с его инерционной политикой западных элит. Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности — как естественному состоянию международных отношений, отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира", — пишет Яковенко.
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По его словам, в рамках перехода к многополярности предстоит реформировать ООН, в том числе ее Совет Безопасности, и переписать Всеобщую декларацию прав человека на межцивилизационной основе.
«

"В противном случае можно ожидать создания новой универсальной международной организации незападным миром по мере подготовки необходимых условий", — предупредил он.

Что касается самого Запада, который раньше играл роль мирового гегемона, то теперь будет идти речь о сжатии его статуса до еще одного региона и еще одной цивилизации в ряду других.
"Можно также предположить, что исторический Запад, как мы его знаем, прекратит свое существование, а входящие в него страны войдут в соответствующие географические расклады — европейский/евразийский, североамериканский и восточноазиатский", — прогнозирует Яковенко.
Он также отмечает, что тема встраивания России в Запад закрыта навсегда. Конфликт на Украине привел Россию к культурно-цивилизационному самоопределению и поставил жирную точку в западноцентризме любой российской власти, заключает в докладе Яковенко.
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