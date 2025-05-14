https://ria.ru/20250514/zapad-2016799819.html

Запад может прекратить существование, следует из доклада

Запад может прекратить существование, следует из доклада - РИА Новости, 14.05.2025

Запад может прекратить существование, следует из доклада

Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса — такую точку зрения изложил заместитель гендиректора... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:33:00+03:00

2025-05-14T07:33:00+03:00

2025-05-14T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса — такую точку зрения изложил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в докладе "2025: Трансформация мира"."Республиканская администрация Дональда Трампа знаменует собой эндшпиль периода после окончания холодной войны с его инерционной политикой западных элит. Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности — как естественному состоянию международных отношений, отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира", — пишет Яковенко. По его словам, в рамках перехода к многополярности предстоит реформировать ООН, в том числе ее Совет Безопасности, и переписать Всеобщую декларацию прав человека на межцивилизационной основе. "В противном случае можно ожидать создания новой универсальной международной организации незападным миром по мере подготовки необходимых условий", — предупредил он.Что касается самого Запада, который раньше играл роль мирового гегемона, то теперь будет идти речь о сжатии его статуса до еще одного региона и еще одной цивилизации в ряду других. "Можно также предположить, что исторический Запад, как мы его знаем, прекратит свое существование, а входящие в него страны войдут в соответствующие географические расклады — европейский/евразийский, североамериканский и восточноазиатский", — прогнозирует Яковенко. Он также отмечает, что тема встраивания России в Запад закрыта навсегда. Конфликт на Украине привел Россию к культурно-цивилизационному самоопределению и поставил жирную точку в западноцентризме любой российской власти, заключает в докладе Яковенко.

https://ria.ru/20241121/pushkov-1984986506.html

https://ria.ru/20250326/patrushev-2007518657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, александр яковенко, дональд трамп, оон