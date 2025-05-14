https://ria.ru/20250514/zapad-2016798644.html

Запад рассчитывал на блицкриг Украины, следует из доклада

Запад рассчитывал на блицкриг Украины, следует из доклада - РИА Новости, 14.05.2025

Запад рассчитывал на блицкриг Украины, следует из доклада

Запад рассчитывал, что перевооруженная и нацифицированная Украина совершит блицкриг, но расчет оказался несостоятельным, написал в своем докладе замгендиректора РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:10:00+03:00

2025-05-14T07:10:00+03:00

2025-05-14T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запад рассчитывал, что перевооруженная и нацифицированная Украина совершит блицкриг, но расчет оказался несостоятельным, написал в своем докладе замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "В условиях, когда альянс уже начал военное освоение территории Украины, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Ее целями были объявлены демилитаризация и денацификация Украины, недопущение ее приема в НАТО. Расчет Запада на блицкриг перевооруженной и нацифицированной Украины в сочетании с максимально жестким санкционным давлением на Россию (было наложено порядка 30 тысяч ограничительных мер, в том числе отраслевых и финансовых, заморожены валютные резервы Банка России на сумму в 350 миллиардов долларов) оказался несостоятельным", - написал Яковенко в докладе "2025: Трансформация мира". В результате конфликт на Украине принял затяжной характер, и ситуация на поле боя стала складываться в пользу ВС России, отметил Яковенко. "Под давлением Лондона и Вашингтона Киев отказался от выработанных и парафированных в апреле 2022 года Стамбульских соглашений и предпочел продолжать боевые действия", - напомнил он.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html

https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, лондон, александр яковенко, нато, в мире