Запад рассчитывал на блицкриг Украины, следует из доклада
Посол Яковенко: расчет Запада на блицкриг Украины не оправдался
© Getty Images / WenbinЛондон
© Getty Images / Wenbin
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запад рассчитывал, что перевооруженная и нацифицированная Украина совершит блицкриг, но расчет оказался несостоятельным, написал в своем докладе замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"В условиях, когда альянс уже начал военное освоение территории Украины, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Ее целями были объявлены демилитаризация и денацификация Украины, недопущение ее приема в НАТО. Расчет Запада на блицкриг перевооруженной и нацифицированной Украины в сочетании с максимально жестким санкционным давлением на Россию (было наложено порядка 30 тысяч ограничительных мер, в том числе отраслевых и финансовых, заморожены валютные резервы Банка России на сумму в 350 миллиардов долларов) оказался несостоятельным", - написал Яковенко в докладе "2025: Трансформация мира".
В результате конфликт на Украине принял затяжной характер, и ситуация на поле боя стала складываться в пользу ВС России, отметил Яковенко.
"Под давлением Лондона и Вашингтона Киев отказался от выработанных и парафированных в апреле 2022 года Стамбульских соглашений и предпочел продолжать боевые действия", - напомнил он.