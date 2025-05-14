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В Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров
В Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров - РИА Новости, 14.05.2025
В Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров
Общая площадь действующих на территории Забайкальского края 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:18:00+03:00
2025-05-14T13:18:00+03:00
2025-05-14T13:18:00+03:00
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забайкальский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Общая площадь действующих на территории Забайкальского края 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожароопасная обстановка в регионе ухудшилась 11 мая, когда в Читинском округе огонь вплотную приблизился к населенным пунктам. "По оперативным данным, на территории Забайкальского края продолжают действовать 49 лесных пожаров на площади 629 684 гектара, из них локализованы 14 очагов на площади 120 736 гектаров", - говорится в сообщении МЧС. Пресс-служба отмечает, что спасатели из Читы и Хабаровска в настоящее время ликвидируют лесной пожар на площади 1,2 гектара, возникший возле поселка Ясный Читинского района. "Благодаря оперативному реагированию пожар локализован в кратчайшие сроки, угрозы его распространения в сторону населенного пункта нет", - заключает МЧС РФ. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250514/rossija-2016825143.html
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происшествия, забайкальский край, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров
Площадь действующих в Забайкалье 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров