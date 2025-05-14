https://ria.ru/20250514/yushkov-2016903029.html

Первый красавец советского кино спился на чужбине: судьба Виталия Юшкова

Первый красавец советского кино спился на чужбине: судьба Виталия Юшкова - РИА Новости, 14.05.2025

Первый красавец советского кино спился на чужбине: судьба Виталия Юшкова

Он считался одним из самых красивых и перспективных советских актёров, его первой женой стала невероятная Елена Сафонова. Виталий Юшков активно снимался в кино, РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:30:00+03:00

2025-05-14T18:30:00+03:00

2025-05-14T18:30:00+03:00

израиль

ленинград

москва

елена сафонова

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Он считался одним из самых красивых и перспективных советских актёров, его первой женой стала невероятная Елена Сафонова. Виталий Юшков активно снимался в кино, частенько получая главные роли, и выступал на сцене Ленинградского Большого Драматического Театра.Но все обернулось эмиграцией в Израиль. Там его ожидало совсем безрадостное будущее…Причислили к потерянному поколениюБудущий актёр родился в Ленинграде в 1951 году. Со школьных лет Виталий увлекался самодеятельностью. И после её окончания поступил на факультет режиссуры народных театров Института культуры им. Н. Крупской, а затем продолжил обучение в ЛГИТМиКе.Молодого артиста приняли в труппу Ленинградского БДТ, где главным режиссёром БДТ был знаменитый Георгий Товстоногов. На тот момент в театре уже сформировалась группа известных артистов, которые получали все основные роли, а молодёжь оставляли в стороне.Позже молодых актёров из этой труппы, как и самого Юшкова, называли несостоявшимся поколением артистов БДТ, они, обладая хорошим творческим потенциалом, так и не дождались шанса реализовать его.Был востребован в киноВиталию Юшкову удалось сыграть лишь в нескольких спектаклях Товстоногова.А вот в кино дела пошли удачно. Первая же роль в фильме Леонида Квинихидзе "Крах инженера Гарина" принесла ему первую популярность и узнаваемость. На молодого актёра обратили внимание другие режиссёры, приглашая в свои картины.Его эффектная внешность и типаж в 1970-х – 1980-х гг. оказались актуальными и востребованными. После ряда интересных кинопроектов к Юшкову пришла всесоюзная известность, когда он исполнил роль Виктора Зацепина в двухсерийной киноповести “Семья Зацепиных”, снятой режиссёром Борисом Дуровым.Не сошлись характерамиНа съёмках в которой Виталий Юшков познакомился с молодой актрисой Еленой Сафоновой, тогда ей было 20 лет, ему – 25. Умная и обаятельная Сафонова сразу понравилась артисту. Виталий начал за ней ухаживать, и актриса ответила ему взаимностью.Ради него Сафонова переехала из Москвы в Ленинград. В том же 1977 г. году они поженились. Но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась, практически сразу после того, как они начали жить вместе, в семье появились проблемы.Молодые люди оказались слишком разными. Елена была полностью сосредоточена на своей карьере артистки, Виталий больше занимался хозяйством, готовил еду, пытаясь угодить жене, но она оставалась равнодушным к этим проявлениям внимания.Позже Юшков говорил, что у Сафоновой очень сложный характер, и подстроиться под него ему было непросто.Из-за недопонимания в семье Юшков начал сильно выпивать. Сафонова уехала обратно в Москву, и вскоре актёры развелись. Развод был тяжёлым – тяжбу из-за раздела имущества решал суд.После расставания кинокарьера Елены Сафоновой стремительно пошла вверх – в 1985 г. она сыграла главную роль в фильме "Зимняя вишня", что принесло ей всесоюзную популярность и признание, сделав настоящей звездой, а вот Виталий снимался всё меньше и меньше, появляясь на экранах больше в телеспектаклях, а в эпоху Перестройки и вовсе остался без ролей.Решил уехать из страны и стал бомжомВ непростые 90-е актёру пришлось уйти из театра, в кино работы не было, и Виталий, женатый во второй раз, решается попытать счастья на чужбине, вместе с семьёй эмигрировав в Израиль.С карьерой актёра пришлось расстаться лишь однажды, в 1995 году Юшкова пригласили в совместный проект России, Беларуси и Китая "Красная вишня". Но на это был его последний фильм.Поселившись в Израиле в городе Ашдод, Юшков устроился на химический завод. У него родилось двое детей, и первое время всё складывалось неплохо.К сожалению, актёр так и не смог адаптироваться к жизни в чужом государстве, он так и не выучил язык, что мешало ему найти хорошую работу и вынуждало трудиться дворником и грузчиком, зато обзавёлся новыми друзьями, с которыми начал опять много пить.После очередной его пьяной выходки супруга не выдержала, вызвав полицию. В Израиле суровые законы, и Виталия на два месяца посадили в тюрьму.Судья запретил приближаться к дому, где он жил. И Виталий оказался сначала на улице, а затем потом попал в приют для бездомных, откуда периодически сбегал "покутить" с друзьями.Сейчас некогда знаменитый советский актёр живёт в израильском доме престарелых и уже в довольно пожилом возрасте так и не смог отказаться от алкоголя.

израиль

ленинград

москва

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израиль, ленинград, москва, елена сафонова