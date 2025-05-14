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Первый красавец советского кино спился на чужбине: судьба Виталия Юшкова - РИА Новости, 14.05.2025
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18:30 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/yushkov-2016903029.html
Первый красавец советского кино спился на чужбине: судьба Виталия Юшкова
Первый красавец советского кино спился на чужбине: судьба Виталия Юшкова - РИА Новости, 14.05.2025
Первый красавец советского кино спился на чужбине: судьба Виталия Юшкова
Он считался одним из самых красивых и перспективных советских актёров, его первой женой стала невероятная Елена Сафонова. Виталий Юшков активно снимался в кино, РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:30:00+03:00
2025-05-14T18:30:00+03:00
израиль
ленинград
москва
елена сафонова
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Он считался одним из самых красивых и перспективных советских актёров, его первой женой стала невероятная Елена Сафонова. Виталий Юшков активно снимался в кино, частенько получая главные роли, и выступал на сцене Ленинградского Большого Драматического Театра.Но все обернулось эмиграцией в Израиль. Там его ожидало совсем безрадостное будущее…Причислили к потерянному поколениюБудущий актёр родился в Ленинграде в 1951 году. Со школьных лет Виталий увлекался самодеятельностью. И после её окончания поступил на факультет режиссуры народных театров Института культуры им. Н. Крупской, а затем продолжил обучение в ЛГИТМиКе.Молодого артиста приняли в труппу Ленинградского БДТ, где главным режиссёром БДТ был знаменитый Георгий Товстоногов. На тот момент в театре уже сформировалась группа известных артистов, которые получали все основные роли, а молодёжь оставляли в стороне.Позже молодых актёров из этой труппы, как и самого Юшкова, называли несостоявшимся поколением артистов БДТ, они, обладая хорошим творческим потенциалом, так и не дождались шанса реализовать его.Был востребован в киноВиталию Юшкову удалось сыграть лишь в нескольких спектаклях Товстоногова.А вот в кино дела пошли удачно. Первая же роль в фильме Леонида Квинихидзе "Крах инженера Гарина" принесла ему первую популярность и узнаваемость. На молодого актёра обратили внимание другие режиссёры, приглашая в свои картины.Его эффектная внешность и типаж в 1970-х – 1980-х гг. оказались актуальными и востребованными. После ряда интересных кинопроектов к Юшкову пришла всесоюзная известность, когда он исполнил роль Виктора Зацепина в двухсерийной киноповести “Семья Зацепиных”, снятой режиссёром Борисом Дуровым.Не сошлись характерамиНа съёмках в которой Виталий Юшков познакомился с молодой актрисой Еленой Сафоновой, тогда ей было 20 лет, ему – 25. Умная и обаятельная Сафонова сразу понравилась артисту. Виталий начал за ней ухаживать, и актриса ответила ему взаимностью.Ради него Сафонова переехала из Москвы в Ленинград. В том же 1977 г. году они поженились. Но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась, практически сразу после того, как они начали жить вместе, в семье появились проблемы.Молодые люди оказались слишком разными. Елена была полностью сосредоточена на своей карьере артистки, Виталий больше занимался хозяйством, готовил еду, пытаясь угодить жене, но она оставалась равнодушным к этим проявлениям внимания.Позже Юшков говорил, что у Сафоновой очень сложный характер, и подстроиться под него ему было непросто.Из-за недопонимания в семье Юшков начал сильно выпивать. Сафонова уехала обратно в Москву, и вскоре актёры развелись. Развод был тяжёлым – тяжбу из-за раздела имущества решал суд.После расставания кинокарьера Елены Сафоновой стремительно пошла вверх – в 1985 г. она сыграла главную роль в фильме "Зимняя вишня", что принесло ей всесоюзную популярность и признание, сделав настоящей звездой, а вот Виталий снимался всё меньше и меньше, появляясь на экранах больше в телеспектаклях, а в эпоху Перестройки и вовсе остался без ролей.Решил уехать из страны и стал бомжомВ непростые 90-е актёру пришлось уйти из театра, в кино работы не было, и Виталий, женатый во второй раз, решается попытать счастья на чужбине, вместе с семьёй эмигрировав в Израиль.С карьерой актёра пришлось расстаться лишь однажды, в 1995 году Юшкова пригласили в совместный проект России, Беларуси и Китая "Красная вишня". Но на это был его последний фильм.Поселившись в Израиле в городе Ашдод, Юшков устроился на химический завод. У него родилось двое детей, и первое время всё складывалось неплохо.К сожалению, актёр так и не смог адаптироваться к жизни в чужом государстве, он так и не выучил язык, что мешало ему найти хорошую работу и вынуждало трудиться дворником и грузчиком, зато обзавёлся новыми друзьями, с которыми начал опять много пить.После очередной его пьяной выходки супруга не выдержала, вызвав полицию. В Израиле суровые законы, и Виталия на два месяца посадили в тюрьму.Судья запретил приближаться к дому, где он жил. И Виталий оказался сначала на улице, а затем потом попал в приют для бездомных, откуда периодически сбегал "покутить" с друзьями.Сейчас некогда знаменитый советский актёр живёт в израильском доме престарелых и уже в довольно пожилом возрасте так и не смог отказаться от алкоголя.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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израиль, ленинград, москва, елена сафонова
Израиль, Ленинград, Москва, Елена Сафонова

Первый красавец советского кино спился на чужбине: судьба Виталия Юшкова

© Ленфильм (1973)Кадр из фильма "Крах инженера Гарина"
Кадр из фильма Крах инженера Гарина - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Ленфильм (1973)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Он считался одним из самых красивых и перспективных советских актёров, его первой женой стала невероятная Елена Сафонова. Виталий Юшков активно снимался в кино, частенько получая главные роли, и выступал на сцене Ленинградского Большого Драматического Театра.
Но все обернулось эмиграцией в Израиль. Там его ожидало совсем безрадостное будущее…

Причислили к потерянному поколению

Будущий актёр родился в Ленинграде в 1951 году. Со школьных лет Виталий увлекался самодеятельностью. И после её окончания поступил на факультет режиссуры народных театров Института культуры им. Н. Крупской, а затем продолжил обучение в ЛГИТМиКе.
Молодого артиста приняли в труппу Ленинградского БДТ, где главным режиссёром БДТ был знаменитый Георгий Товстоногов. На тот момент в театре уже сформировалась группа известных артистов, которые получали все основные роли, а молодёжь оставляли в стороне.
Позже молодых актёров из этой труппы, как и самого Юшкова, называли несостоявшимся поколением артистов БДТ, они, обладая хорошим творческим потенциалом, так и не дождались шанса реализовать его.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкГеоргий Товстоногов
Георгий Товстоногов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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Георгий Товстоногов

Был востребован в кино

Виталию Юшкову удалось сыграть лишь в нескольких спектаклях Товстоногова.
А вот в кино дела пошли удачно. Первая же роль в фильме Леонида Квинихидзе "Крах инженера Гарина" принесла ему первую популярность и узнаваемость. На молодого актёра обратили внимание другие режиссёры, приглашая в свои картины.
Его эффектная внешность и типаж в 1970-х – 1980-х гг. оказались актуальными и востребованными. После ряда интересных кинопроектов к Юшкову пришла всесоюзная известность, когда он исполнил роль Виктора Зацепина в двухсерийной киноповести “Семья Зацепиных”, снятой режиссёром Борисом Дуровым.
© ТО "Экран" (1977)Кадр из фильма "Семья Зацепиных"
Кадр из фильма Семья Зацепиных - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© ТО "Экран" (1977)
Кадр из фильма "Семья Зацепиных"

Не сошлись характерами

На съёмках в которой Виталий Юшков познакомился с молодой актрисой Еленой Сафоновой, тогда ей было 20 лет, ему – 25. Умная и обаятельная Сафонова сразу понравилась артисту. Виталий начал за ней ухаживать, и актриса ответила ему взаимностью.
Ради него Сафонова переехала из Москвы в Ленинград. В том же 1977 г. году они поженились. Но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась, практически сразу после того, как они начали жить вместе, в семье появились проблемы.
© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Ленфильм (1985)
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Молодые люди оказались слишком разными. Елена была полностью сосредоточена на своей карьере артистки, Виталий больше занимался хозяйством, готовил еду, пытаясь угодить жене, но она оставалась равнодушным к этим проявлениям внимания.
Позже Юшков говорил, что у Сафоновой очень сложный характер, и подстроиться под него ему было непросто.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкСоветская киноактриса Елена Сафонова
Советская киноактриса Елена Сафонова - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Советская киноактриса Елена Сафонова
Из-за недопонимания в семье Юшков начал сильно выпивать. Сафонова уехала обратно в Москву, и вскоре актёры развелись. Развод был тяжёлым – тяжбу из-за раздела имущества решал суд.
После расставания кинокарьера Елены Сафоновой стремительно пошла вверх – в 1985 г. она сыграла главную роль в фильме "Зимняя вишня", что принесло ей всесоюзную популярность и признание, сделав настоящей звездой, а вот Виталий снимался всё меньше и меньше, появляясь на экранах больше в телеспектаклях, а в эпоху Перестройки и вовсе остался без ролей.
© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Ленфильм (1985)
Кадр из фильма "Зимняя вишня"

Решил уехать из страны и стал бомжом

В непростые 90-е актёру пришлось уйти из театра, в кино работы не было, и Виталий, женатый во второй раз, решается попытать счастья на чужбине, вместе с семьёй эмигрировав в Израиль.
С карьерой актёра пришлось расстаться лишь однажды, в 1995 году Юшкова пригласили в совместный проект России, Беларуси и Китая "Красная вишня". Но на это был его последний фильм.
© Киностудия им. М.Горького (1995)Кадр из фильма "Красная вишня"
Кадр из фильма Красная вишня - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Киностудия им. М.Горького (1995)
Кадр из фильма "Красная вишня"
Поселившись в Израиле в городе Ашдод, Юшков устроился на химический завод. У него родилось двое детей, и первое время всё складывалось неплохо.
К сожалению, актёр так и не смог адаптироваться к жизни в чужом государстве, он так и не выучил язык, что мешало ему найти хорошую работу и вынуждало трудиться дворником и грузчиком, зато обзавёлся новыми друзьями, с которыми начал опять много пить.
После очередной его пьяной выходки супруга не выдержала, вызвав полицию. В Израиле суровые законы, и Виталия на два месяца посадили в тюрьму.
Судья запретил приближаться к дому, где он жил. И Виталий оказался сначала на улице, а затем потом попал в приют для бездомных, откуда периодически сбегал "покутить" с друзьями.
Сейчас некогда знаменитый советский актёр живёт в израильском доме престарелых и уже в довольно пожилом возрасте так и не смог отказаться от алкоголя.
CC BY-SA 3.0 / FireSky / Амфитеатр АшдодаГород Ашдод
Город Ашдод - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
CC BY-SA 3.0 / FireSky / Амфитеатр Ашдода
Город Ашдод
 
ИзраильЛенинградМоскваЕлена Сафонова
 
 
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