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WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
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10:32 14.05.2025 (обновлено: 11:42 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/wp-2016824384.html
WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии
WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии
Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии, это первая встреча лидеров двух стран за 25... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:32:00+03:00
2025-05-14T11:42:00+03:00
в мире
сирия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет, заявила газета Washington Post.Белый дом сообщал во вторник, что Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. В последнем таком саммите, который прошел в Эр-Рияде в 2022 году, помимо лидеров шести стран Персидского залива приняли участие главы Египта, Иордании и Ирака."Трамп встретился в среду с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет", - отмечает издание.По словам газеты, встреча произошла в Саудовской Аравии на фоне встречи Трампа с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.Саммит США - Персидский залив пройдет в Эр-Рияде во время визита Трампа в Саудовскую Аравию. Это первый такой визит во время его второго президентского срока. В первый день визита Трампа в королевство, по информации Белого дома, США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран.
https://ria.ru/20250514/tramp-2016781229.html
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в мире, сирия, сша, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии

WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа

© Getty Images / Anadolu / Saudi Royal Court / Bandar Al-JaloudПрезидент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Saudi Royal Court / Bandar Al-Jaloud
Президент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет, заявила газета Washington Post.
Белый дом сообщал во вторник, что Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. В последнем таком саммите, который прошел в Эр-Рияде в 2022 году, помимо лидеров шести стран Персидского залива приняли участие главы Египта, Иордании и Ирака.
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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"Трамп встретился в среду с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет", - отмечает издание.
По словам газеты, встреча произошла в Саудовской Аравии на фоне встречи Трампа с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Саммит США - Персидский залив пройдет в Эр-Рияде во время визита Трампа в Саудовскую Аравию. Это первый такой визит во время его второго президентского срока. В первый день визита Трампа в королевство, по информации Белого дома, США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран.
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В миреСирияСШАСаудовская АравияДональд Трамп
 
 
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