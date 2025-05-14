WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии
WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа
© Getty Images / Anadolu / Saudi Royal Court / Bandar Al-JaloudПрезидент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии
© Getty Images / Anadolu / Saudi Royal Court / Bandar Al-Jaloud
Президент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет, заявила газета Washington Post.
Белый дом сообщал во вторник, что Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. В последнем таком саммите, который прошел в Эр-Рияде в 2022 году, помимо лидеров шести стран Персидского залива приняли участие главы Египта, Иордании и Ирака.
"Трамп встретился в среду с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет", - отмечает издание.
По словам газеты, встреча произошла в Саудовской Аравии на фоне встречи Трампа с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Саммит США - Персидский залив пройдет в Эр-Рияде во время визита Трампа в Саудовскую Аравию. Это первый такой визит во время его второго президентского срока. В первый день визита Трампа в королевство, по информации Белого дома, США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран.