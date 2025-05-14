https://ria.ru/20250514/wp-2016824384.html

WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии

WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии - РИА Новости, 14.05.2025

WP: Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии

Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии, это первая встреча лидеров двух стран за 25... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:32:00+03:00

2025-05-14T10:32:00+03:00

2025-05-14T11:42:00+03:00

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сирия

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саудовская аравия

дональд трамп

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет, заявила газета Washington Post.Белый дом сообщал во вторник, что Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. В последнем таком саммите, который прошел в Эр-Рияде в 2022 году, помимо лидеров шести стран Персидского залива приняли участие главы Египта, Иордании и Ирака."Трамп встретился в среду с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет", - отмечает издание.По словам газеты, встреча произошла в Саудовской Аравии на фоне встречи Трампа с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.Саммит США - Персидский залив пройдет в Эр-Рияде во время визита Трампа в Саудовскую Аравию. Это первый такой визит во время его второго президентского срока. В первый день визита Трампа в королевство, по информации Белого дома, США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016781229.html

https://ria.ru/20250514/kongressmen-2016796047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, сша, саудовская аравия, дональд трамп