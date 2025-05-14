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Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки - РИА Новости, 14.05.2025
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18:07 14.05.2025 (обновлено: 18:10 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016954665.html
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки - РИА Новости, 14.05.2025
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки
Военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего сотрудника Минобороны РФ Дмитрия Фомина по обвинению в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:07:00+03:00
2025-05-14T18:10:00+03:00
россия
происшествия
дмитрий фомин
александр сухарев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего сотрудника Минобороны РФ Дмитрия Фомина по обвинению в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в 235-м Гарнизонном военном суде."Лишение свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением звания "полковник запаса" и лишением права занимать должности государственной гражданской службы сроком на 3 года", - сказали в суде.Дело в отношении Фомина рассматривали в особом порядке при полном признании вины.По этому же делу ранее к 7 годам колонии приговорили еще одного экс-сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова.Согласно картотеке суда, Чекмазову и Фомину вменяются по три эпизода получения взяток (статья 290 УК РФ).В сентябре ГВСУСК России сообщало, что экс-сотрудники Минобороны полковники запаса Чекмазов и Фомин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а замгендиректора АО "Оборонтест" Александр Сухарев - в ее даче.Следствием установлено, что в 2016-2022 годах между Минобороны России и АО "Оборонтест" заключены контракты на выполнение работ общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей, Чекмазов и Фомин должны были контролировать их исполнение. В 2023-2024 годах фигуранты получили от Сухарева взятку на сумму свыше 16 миллионов рублей за приемку работ, а также общее покровительство.На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250513/guschin-2016655078.html
https://ria.ru/20250430/sud-2014333554.html
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россия, происшествия, дмитрий фомин, александр сухарев
Россия, Происшествия, Дмитрий Фомин, Александр Сухарев
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки

Суд приговорил Фомина к 6 годам по обвинению во взятке на 16 млн руб

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего сотрудника Минобороны РФ Дмитрия Фомина по обвинению в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в 235-м Гарнизонном военном суде.
"Лишение свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением звания "полковник запаса" и лишением права занимать должности государственной гражданской службы сроком на 3 года", - сказали в суде.
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Дело в отношении Фомина рассматривали в особом порядке при полном признании вины.
По этому же делу ранее к 7 годам колонии приговорили еще одного экс-сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова.
Согласно картотеке суда, Чекмазову и Фомину вменяются по три эпизода получения взяток (статья 290 УК РФ).
В сентябре ГВСУСК России сообщало, что экс-сотрудники Минобороны полковники запаса Чекмазов и Фомин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а замгендиректора АО "Оборонтест" Александр Сухарев - в ее даче.
Следствием установлено, что в 2016-2022 годах между Минобороны России и АО "Оборонтест" заключены контракты на выполнение работ общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей, Чекмазов и Фомин должны были контролировать их исполнение. В 2023-2024 годах фигуранты получили от Сухарева взятку на сумму свыше 16 миллионов рублей за приемку работ, а также общее покровительство.
На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.
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