https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016773910.html

Главу Новочеркасска заподозрили в получении взятки

Главу Новочеркасска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 14.05.2025

Главу Новочеркасска заподозрили в получении взятки

Глава Новочеркасска подозревается в получении более восьми миллионов рублей взятки от застройщика, сообщает СУ СК России по Ростовской области в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:01:00+03:00

2025-05-14T00:01:00+03:00

2025-05-14T10:18:00+03:00

новочеркасск

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

юрий лысенко (мэр новочеркасска)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Новочеркасска подозревается в получении более восьми миллионов рублей взятки от застройщика, сообщает СУ СК России по Ростовской области в Telegram-канале.Ранее в пресс-центре правительства Ростовской области сообщалось, что правоохранители задержали главу города Новочеркасска Юрия Лысенко, местные власти оказывают содействие следственным органам."По версии следствия, в 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчинённого получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более восьми миллионов рублей. Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Новочеркасска по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении сотрудника администрации — по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

https://ria.ru/20250513/guschin-2016655078.html

https://ria.ru/20250513/vzyatki-2016712091.html

новочеркасск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новочеркасск, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, юрий лысенко (мэр новочеркасска)