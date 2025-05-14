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Главу Новочеркасска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 14.05.2025
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00:01 14.05.2025 (обновлено: 10:18 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016773910.html
Главу Новочеркасска заподозрили в получении взятки
Главу Новочеркасска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 14.05.2025
Главу Новочеркасска заподозрили в получении взятки
Глава Новочеркасска подозревается в получении более восьми миллионов рублей взятки от застройщика, сообщает СУ СК России по Ростовской области в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:01:00+03:00
2025-05-14T10:18:00+03:00
новочеркасск
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
юрий лысенко (мэр новочеркасска)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Новочеркасска подозревается в получении более восьми миллионов рублей взятки от застройщика, сообщает СУ СК России по Ростовской области в Telegram-канале.Ранее в пресс-центре правительства Ростовской области сообщалось, что правоохранители задержали главу города Новочеркасска Юрия Лысенко, местные власти оказывают содействие следственным органам."По версии следствия, в 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчинённого получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более восьми миллионов рублей. Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Новочеркасска по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении сотрудника администрации — по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250513/guschin-2016655078.html
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новочеркасск, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, юрий лысенко (мэр новочеркасска)
Новочеркасск, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Юрий Лысенко (мэр Новочеркасска)
Главу Новочеркасска заподозрили в получении взятки

Главу Новочеркасска заподозрили в получении более восьми миллионов рублей взятки

© Фото : Юрий Лысенко/ВКонтактеЮрий Лысенко
Юрий Лысенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Юрий Лысенко/ВКонтакте
Юрий Лысенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Новочеркасска подозревается в получении более восьми миллионов рублей взятки от застройщика, сообщает СУ СК России по Ростовской области в Telegram-канале.
Ранее в пресс-центре правительства Ростовской области сообщалось, что правоохранители задержали главу города Новочеркасска Юрия Лысенко, местные власти оказывают содействие следственным органам.
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"По версии следствия, в 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчинённого получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более восьми миллионов рублей. Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Новочеркасска по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении сотрудника администрации — по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
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НовочеркасскРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЮрий Лысенко (мэр Новочеркасска)
 
 
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