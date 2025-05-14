https://ria.ru/20250514/vsu-2017002261.html

Замкомандира роты рассказал историю о пленном солдате ВСУ в Котляровке

Замкомандира роты рассказал историю о пленном солдате ВСУ в Котляровке - РИА Новости, 14.05.2025

Замкомандира роты рассказал историю о пленном солдате ВСУ в Котляровке

Военнослужащий ВСУ, попавший в плен к ВС РФ при освобождение населённого пункта Котляровка в ДНР, вспомнил, что он советский человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:34:00+03:00

2025-05-14T23:34:00+03:00

2025-05-14T23:34:00+03:00

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, попавший в плен к ВС РФ при освобождение населённого пункта Котляровка в ДНР, вспомнил, что он советский человек, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Владислав Ряба. "А что ты на мове-то не говоришь, не уважаешь там своих граждан, свою страну?" - спросил офицер у пленного. "Так я советский человек", - ответил пленный. По его словам, те, кто сдавались в плен - это по большей части старые люди, возрастные, у многих из них просто даже нет украинского говора, и российские военные разговаривали с ними на русском языке. Возраст пленных приблизительно в районе от 50 до 60 лет. "Ну, все равно, слушать данный контингент, слушать тоже, как бы, сомнительно, мало ли кто он есть. Просто это возрастные люди, но они напрямую говорят, что нам оно ничего не надо, мы лучше вам сдадимся", - рассказал военнослужащий. Двенадцатого мая, по сообщению Минобороны РФ, подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250514/vsu-2017000827.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф