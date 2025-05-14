https://ria.ru/20250514/vsu-2017000827.html

Боец "Центра" рассказал подробности штурма Котляровки в ДНР

Боец "Центра" рассказал подробности штурма Котляровки в ДНР - РИА Новости, 14.05.2025

Боец "Центра" рассказал подробности штурма Котляровки в ДНР

Освобождение населенного пункта Котляровка на Красноармейском направлении в ДНР проходило при осуществлении трех отдельных боевых операций, с трех различных... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:24:00+03:00

2025-05-14T23:24:00+03:00

2025-05-14T23:26:00+03:00

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Котляровка на Красноармейском направлении в ДНР проходило при осуществлении трех отдельных боевых операций, с трех различных направлений, штурмовик 35-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" ВС РФ Кирилл Сучков рассказал РИА Новости детали каждой из них. "Это было три операции, то есть разделены группы, то есть одна была по лесополосе... по сути это была единственная лесополоса, подход, который они (ВСУ) вот там ждали нас, они пристреляли, миномёт, АГС (автоматический гранатомет - ред), то есть всё, и там вели наблюдение постоянно", - рассказал Сучков. По его словам, противник сосредоточил внимание только на одном направлении и даже для улучшение видимости пытался выжечь эту лесополосу. "А мы заехали, скажем так, сбоку, вот наша группа получила задачу залететь в населенный пункт с эффектом неожиданности на мототехнике, с другой стороны. Перед этим командование провело воздушную разведку дороги полностью, на все препятствия, мины, то есть всё-всё-всё, чтобы по дороге они (командование) нас ориентировали", - уточнил детали своей боевой задачи штурмовик. Как пояснил Сучков, это сработало. Штурмовики залетели в Котляровку группой из шести мотоциклистов со стрелками. Для противника это было неожиданно. А так как противник в этот момент был без брони и оружия, то бросал все и пытался спастись бегством. Еще одна операция по штурму Котляровки, как пояснил штурмовик, была по полю, через танковый ров, Другая группа штурмовиков преодолела ров с помощью шестиметровых лестниц и выходила на населенный пункт с противоположной стороны от выхода группы на мотоциклах. "Котляровка это у них (у ВСУ) был перед границей с Днепропетровской областью, скажем так, крайний такой большой укрепрайон, в котором у них была возможность закопаться, закрепиться, там до границы остается буквально полтора километра", - сказал военнослужащий. Ранее, 12 мая, по сообщению Минобороны РФ подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250514/dnr-2016985106.html

https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016603871.html

https://ria.ru/20250514/evakuatsiya--2016975354.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф