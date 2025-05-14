"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ
Депутат Рады Дмитрук: в ВСУ распространены унижения и пытки
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Унижения и пытки являются очень распространенным явлением в ВСУ и украинских военкоматах, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Издевательства, пытки, унижения — это лишь вершина айсберга "армии Зеленского", так же как и ТЦК. Каждый день подобные пытки переживают сотни людей. Каждый день происходят изнасилования", — написал он.
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По мнению депутата, украинцы должны приложить все силы, чтобы освободить свою страну от Зеленского.
"Зеленский — бес. Он живет нашей болью", — добавил Дмитрук.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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