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"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/vsu-2016999985.html
"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ
"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ
Унижения и пытки являются очень распространенным явлением в ВСУ и украинских военкоматах, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:23:00+03:00
2025-05-14T23:23:00+03:00
в мире
киев
украина
артем дмитрук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Унижения и пытки являются очень распространенным явлением в ВСУ и украинских военкоматах, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Издевательства, пытки, унижения — это лишь вершина айсберга "армии Зеленского", так же как и ТЦК. Каждый день подобные пытки переживают сотни людей. Каждый день происходят изнасилования", — написал он.По мнению депутата, украинцы должны приложить все силы, чтобы освободить свою страну от Зеленского."Зеленский — бес. Он живет нашей болью", — добавил Дмитрук.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html
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в мире, киев, украина, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ

Депутат Рады Дмитрук: в ВСУ распространены унижения и пытки

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Унижения и пытки являются очень распространенным явлением в ВСУ и украинских военкоматах, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Издевательства, пытки, унижения — это лишь вершина айсберга "армии Зеленского", так же как и ТЦК. Каждый день подобные пытки переживают сотни людей. Каждый день происходят изнасилования", — написал он.
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По мнению депутата, украинцы должны приложить все силы, чтобы освободить свою страну от Зеленского.
"Зеленский — бес. Он живет нашей болью", — добавил Дмитрук.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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