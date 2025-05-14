https://ria.ru/20250514/vsu-2016999985.html

"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ

"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025

"Подобные пытки". В Киеве раскрыли ужасающие подробности о ВСУ

Унижения и пытки являются очень распространенным явлением в ВСУ и украинских военкоматах, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:23:00+03:00

2025-05-14T23:23:00+03:00

2025-05-14T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Унижения и пытки являются очень распространенным явлением в ВСУ и украинских военкоматах, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Издевательства, пытки, унижения — это лишь вершина айсберга "армии Зеленского", так же как и ТЦК. Каждый день подобные пытки переживают сотни людей. Каждый день происходят изнасилования", — написал он.По мнению депутата, украинцы должны приложить все силы, чтобы освободить свою страну от Зеленского."Зеленский — бес. Он живет нашей болью", — добавил Дмитрук.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

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