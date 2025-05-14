https://ria.ru/20250514/vsu-2016997841.html

Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона

Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 14.05.2025

Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона

Житель села Муром Шебекинского округа получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:58:00+03:00

2025-05-14T22:58:00+03:00

2025-05-14T22:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Житель села Муром Шебекинского округа получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области рассказал, что в посёлке Октябрьский Белгородского района украинский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, пострадал сотрудник. "Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил ранения в селе Муром Шебекинского округа. У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что лечение мужчина будет проходить амбулаторно.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

белгородская область

октябрьский

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины