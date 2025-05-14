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Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:58 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/vsu-2016997841.html
Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона
Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 14.05.2025
Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона
Житель села Муром Шебекинского округа получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:58:00+03:00
2025-05-14T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Житель села Муром Шебекинского округа получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области рассказал, что в посёлке Октябрьский Белгородского района украинский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, пострадал сотрудник. "Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил ранения в селе Муром Шебекинского округа. У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что лечение мужчина будет проходить амбулаторно.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
белгородская область
октябрьский
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происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона

Гладков: в селе Муром Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Житель села Муром Шебекинского округа получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава области рассказал, что в посёлке Октябрьский Белгородского района украинский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, пострадал сотрудник.
«
"Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил ранения в селе Муром Шебекинского округа. У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что лечение мужчина будет проходить амбулаторно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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