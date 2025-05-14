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Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона
Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 14.05.2025
Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона
Житель села Муром Шебекинского округа получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:58:00+03:00
2025-05-14T22:58:00+03:00
2025-05-14T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Житель села Муром Шебекинского округа получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области рассказал, что в посёлке Октябрьский Белгородского района украинский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, пострадал сотрудник. "Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил ранения в селе Муром Шебекинского округа. У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что лечение мужчина будет проходить амбулаторно.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Житель белгородского села Муром пострадал при атаке украинского дрона
Гладков: в селе Муром Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина