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ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 14.05.2025
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской
Украинские войска нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранен один человек сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:05:00+03:00
2025-05-14T18:05:00+03:00
2025-05-14T18:05:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранен один человек сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ днем в среду сначала открыли по Каменке-Днепровской массированный артиллерийский огонь, а затем атаковали беспилотниками администрацию города. Пострадали два сотрудника администрации. "ВСУ предприняли новую атаку на город. Вражеский дрон атаковал торговый центр, когда в нем находилось большое количество покупателей. В результате атаки ранения получил сотрудник банка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, противник повторно атаковал дроном-камикадзе здание городской администрации.
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запорожская область, россия, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской
ВСУ атаковали торговый центр в Каменке-Днепровской Запорожской области