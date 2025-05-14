Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/vsu-2016954042.html
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 14.05.2025
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской
Украинские войска нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранен один человек сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:05:00+03:00
2025-05-14T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранен один человек сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ днем в среду сначала открыли по Каменке-Днепровской массированный артиллерийский огонь, а затем атаковали беспилотниками администрацию города. Пострадали два сотрудника администрации. "ВСУ предприняли новую атаку на город. Вражеский дрон атаковал торговый центр, когда в нем находилось большое количество покупателей. В результате атаки ранения получил сотрудник банка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, противник повторно атаковал дроном-камикадзе здание городской администрации.
https://ria.ru/20250514/vsu-2016881878.html
https://ria.ru/20250514/sud-2016927909.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской

ВСУ атаковали торговый центр в Каменке-Днепровской Запорожской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по торговому центру в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранен один человек сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ днем в среду сначала открыли по Каменке-Днепровской массированный артиллерийский огонь, а затем атаковали беспилотниками администрацию города. Пострадали два сотрудника администрации.
Последствия атаки беспилотников на администрацию города Каменка-Днепровская - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
ВСУ атаковали администрацию в Каменке-Днепровской Запорожской области
Вчера, 14:07
"ВСУ предприняли новую атаку на город. Вражеский дрон атаковал торговый центр, когда в нем находилось большое количество покупателей. В результате атаки ранения получил сотрудник банка", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, противник повторно атаковал дроном-камикадзе здание городской администрации.
Суд - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Суд вынес приговор троим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала