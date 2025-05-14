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ВСУ атаковали администрацию в Каменке-Днепровской Запорожской области
ВСУ атаковали администрацию в Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 14.05.2025
ВСУ атаковали администрацию в Каменке-Днепровской Запорожской области
Украинские войска прицельно атаковали беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская, двое сотрудников пострадали, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:07:00+03:00
2025-05-14T14:07:00+03:00
2025-05-14T14:17:00+03:00
вооруженные силы украины
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запорожская область
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска прицельно атаковали беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская, двое сотрудников пострадали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Противник прицельно атаковал беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская. Пострадали двое сотрудников администрации – они получили легкие ранения и были доставлены в Каменско-Днепровскую больницу, где им была оказана вся необходимая помощь. Дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно", - написал Балицкий в Telegram-канале.По его словам, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов противника, "террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов"."Прошу автомобилистов, следующих до Каменки-Днепровской, воздержаться от поездок. Нахожусь на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250514/ubiystvo-2016839877.html
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запорожская область
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Последствия атаки беспилотников на администрацию города Каменка-Днепровская
ВСУ прицельно атаковали беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская, двое сотрудников пострадали, сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий
2025-05-14T14:07
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вооруженные силы украины, запорожская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
ВСУ атаковали администрацию в Каменке-Днепровской Запорожской области
Балицкий: ВСУ прицельно атаковали администрацию в Каменке-Днепровской