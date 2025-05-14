https://ria.ru/20250514/vsu-2016876657.html

Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный

Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный - РИА Новости, 14.05.2025

Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный

Операторы FPV-дронов ВСУ терроризируют жителей белгородского приграничья, довольно часто выбирая для своих атак мирных и гражданскую инфраструктуру, рассказал... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:48:00+03:00

2025-05-14T13:48:00+03:00

2025-05-14T13:48:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов ВСУ терроризируют жителей белгородского приграничья, довольно часто выбирая для своих атак мирных и гражданскую инфраструктуру, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Стрелец". "Они запускают FPV-дроны в достаточно большом количестве и безобразно бьют по мирным целям, по гражданским домам, по церквям, по гражданским людям, машинам в основном и бьют. Терроризируют их...", - рассказал боец. Он уточнил, что расчеты дронов ВСУ также активно работают по сельхозтехнике. "В поле трактор пашет, они по сельхозтехнике бьют. Очевидно же, что техника гражданская и гражданские в ней находятся, безобразно себя ведут", - подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что среди целей операторов БПЛА "Молния" группы "Аида", за работой которых наблюдал корреспондент РИА Новости, в том числе и уничтожение пунктов управления БПЛА, которые размещает украинская армия вблизи с границей РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина