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Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный - РИА Новости, 14.05.2025
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13:48 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/vsu-2016876657.html
Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный
Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный - РИА Новости, 14.05.2025
Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный
Операторы FPV-дронов ВСУ терроризируют жителей белгородского приграничья, довольно часто выбирая для своих атак мирных и гражданскую инфраструктуру, рассказал... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:48:00+03:00
2025-05-14T13:48:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов ВСУ терроризируют жителей белгородского приграничья, довольно часто выбирая для своих атак мирных и гражданскую инфраструктуру, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Стрелец". "Они запускают FPV-дроны в достаточно большом количестве и безобразно бьют по мирным целям, по гражданским домам, по церквям, по гражданским людям, машинам в основном и бьют. Терроризируют их...", - рассказал боец. Он уточнил, что расчеты дронов ВСУ также активно работают по сельхозтехнике. "В поле трактор пашет, они по сельхозтехнике бьют. Очевидно же, что техника гражданская и гражданские в ней находятся, безобразно себя ведут", - подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что среди целей операторов БПЛА "Молния" группы "Аида", за работой которых наблюдал корреспондент РИА Новости, в том числе и уничтожение пунктов управления БПЛА, которые размещает украинская армия вблизи с границей РФ.
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный

Украинские операторы дронов бьют по мирным целям в белгородском приграничье

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов ВСУ терроризируют жителей белгородского приграничья, довольно часто выбирая для своих атак мирных и гражданскую инфраструктуру, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Стрелец".
"Они запускают FPV-дроны в достаточно большом количестве и безобразно бьют по мирным целям, по гражданским домам, по церквям, по гражданским людям, машинам в основном и бьют. Терроризируют их...", - рассказал боец.
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Он уточнил, что расчеты дронов ВСУ также активно работают по сельхозтехнике.
"В поле трактор пашет, они по сельхозтехнике бьют. Очевидно же, что техника гражданская и гражданские в ней находятся, безобразно себя ведут", - подчеркнул собеседник агентства.
Он уточнил, что среди целей операторов БПЛА "Молния" группы "Аида", за работой которых наблюдал корреспондент РИА Новости, в том числе и уничтожение пунктов управления БПЛА, которые размещает украинская армия вблизи с границей РФ.
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