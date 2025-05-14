https://ria.ru/20250514/vsu-2016851785.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.05.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 70 военнослужащих, британскую самоходку Braveheart и два склада боеприпасов в зоне действия группировки "Днепр", сообщили РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:19:00+03:00

2025-05-14T12:19:00+03:00

2025-05-14T12:22:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

великобритания

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_7bbd5a8598fb092952d1e40c4a804e43.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 70 военнослужащих, британскую самоходку Braveheart и два склада боеприпасов в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Токаревка Херсонской области."Уничтожены до 70 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250514/forbes-2016805827.html

россия

запорожская область

херсонская область

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, херсонская область , великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины