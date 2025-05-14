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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.05.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 70 военнослужащих, британскую самоходку Braveheart и два склада боеприпасов в зоне действия группировки "Днепр", сообщили РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:19:00+03:00
2025-05-14T12:19:00+03:00
2025-05-14T12:22:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 70 военнослужащих, британскую самоходку Braveheart и два склада боеприпасов в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Токаревка Херсонской области."Уничтожены до 70 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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россия, запорожская область, херсонская область , великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки