https://ria.ru/20250514/vsu-2016851304.html

"Север" нанес поражение скоплениям ВСУ в Сумской области

"Север" нанес поражение скоплениям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.05.2025

"Север" нанес поражение скоплениям ВСУ в Сумской области

ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:17:00+03:00

2025-05-14T12:17:00+03:00

2025-05-14T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция разведки и склад материальных средств", - говорится в сводке МО РФ.

https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016798113.html

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россия, сумская область, вооруженные силы украины