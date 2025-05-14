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"Север" нанес поражение скоплениям ВСУ в Сумской области
"Север" нанес поражение скоплениям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.05.2025
"Север" нанес поражение скоплениям ВСУ в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:17:00+03:00
2025-05-14T12:17:00+03:00
2025-05-14T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция разведки и склад материальных средств", - говорится в сводке МО РФ.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
"Север" нанес поражение скоплениям ВСУ в Сумской области
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 185 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки