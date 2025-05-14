https://ria.ru/20250514/vsu-2016828094.html

ВСУ атаковали Белгородскую область сто раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область сто раз за сутки - РИА Новости, 14.05.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область сто раз за сутки

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область порядка 100 раз за минувшие сутки, 16 человек пострадали, сообщил в среду глава... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:50:00+03:00

2025-05-14T10:50:00+03:00

2025-05-14T10:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

шебекино

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg

БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область порядка 100 раз за минувшие сутки, 16 человек пострадали, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как сообщил губернатор днем ранее, за понедельник 33 населенных пункта в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 104 снаряда и зафиксированы атаки не менее 67 беспилотниками. Как заявил Гладков в среду, за минувшие сутки 44 населенных пункта в восьми муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 132 снаряда и зафиксированы атаки 99 беспилотников, из них 43 дрона были сбиты. Повреждения получили два многоквартирных дома, 16 частных домовладений, два сельхозпредприятия, фермерское хозяйство, два социальных объекта, машины скорой и пожарной службы, коммерческий объект, а также 18 транспортных средств. "В Борисовском районе в селе Богун-Городок от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина... В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Коровино, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущено 4 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 43 беспилотников, 31 из которых сбит и подавлен. За вчерашний день в округе пострадали 15 человек", - написал Гладков. Губернатор отметил, что среди пострадавших есть две женщины с баротравмами, 18-летний парень, четверо бойцов "Орлана", а также трое сотрудников скорой помощи. Всем оказали необходимую помощь. Гладков добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 13 беспилотников, семь из которых сбила система ПВО. В Борисовском районе три села атакованы пятью беспилотниками, от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. В Валуйском округе по четырем селам нанесены удары семи беспилотников. В Волоконовском районе четыре населенных пункта атакованы шестью дронами. В Грайворонском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам 16 боеприпасами и атакам восьмью беспилотников. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и шести селам выпущено 112 боеприпасов в ходе 19 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html

https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016607119.html

https://ria.ru/20250513/udar--2016629857.html

белгородская область

украина

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков