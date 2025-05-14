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ВСУ атаковали Белгородскую область сто раз за сутки - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 14.05.2025 (обновлено: 10:53 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/vsu-2016828094.html
ВСУ атаковали Белгородскую область сто раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область сто раз за сутки - РИА Новости, 14.05.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область сто раз за сутки
Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область порядка 100 раз за минувшие сутки, 16 человек пострадали, сообщил в среду глава... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:50:00+03:00
2025-05-14T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область порядка 100 раз за минувшие сутки, 16 человек пострадали, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как сообщил губернатор днем ранее, за понедельник 33 населенных пункта в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 104 снаряда и зафиксированы атаки не менее 67 беспилотниками. Как заявил Гладков в среду, за минувшие сутки 44 населенных пункта в восьми муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 132 снаряда и зафиксированы атаки 99 беспилотников, из них 43 дрона были сбиты. Повреждения получили два многоквартирных дома, 16 частных домовладений, два сельхозпредприятия, фермерское хозяйство, два социальных объекта, машины скорой и пожарной службы, коммерческий объект, а также 18 транспортных средств. "В Борисовском районе в селе Богун-Городок от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина... В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Коровино, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущено 4 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 43 беспилотников, 31 из которых сбит и подавлен. За вчерашний день в округе пострадали 15 человек", - написал Гладков. Губернатор отметил, что среди пострадавших есть две женщины с баротравмами, 18-летний парень, четверо бойцов "Орлана", а также трое сотрудников скорой помощи. Всем оказали необходимую помощь. Гладков добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 13 беспилотников, семь из которых сбила система ПВО. В Борисовском районе три села атакованы пятью беспилотниками, от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. В Валуйском округе по четырем селам нанесены удары семи беспилотников. В Волоконовском районе четыре населенных пункта атакованы шестью дронами. В Грайворонском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам 16 боеприпасами и атакам восьмью беспилотников. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и шести селам выпущено 112 боеприпасов в ходе 19 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html
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белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область сто раз за сутки

Гладков: ВСУ за сутки 100 раз атаковали Белгородскую область, 16 человек ранены

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область порядка 100 раз за минувшие сутки, 16 человек пострадали, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как сообщил губернатор днем ранее, за понедельник 33 населенных пункта в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 104 снаряда и зафиксированы атаки не менее 67 беспилотниками.
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Как заявил Гладков в среду, за минувшие сутки 44 населенных пункта в восьми муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 132 снаряда и зафиксированы атаки 99 беспилотников, из них 43 дрона были сбиты. Повреждения получили два многоквартирных дома, 16 частных домовладений, два сельхозпредприятия, фермерское хозяйство, два социальных объекта, машины скорой и пожарной службы, коммерческий объект, а также 18 транспортных средств.
"В Борисовском районе в селе Богун-Городок от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина... В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Коровино, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущено 4 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 43 беспилотников, 31 из которых сбит и подавлен. За вчерашний день в округе пострадали 15 человек", - написал Гладков.
Губернатор отметил, что среди пострадавших есть две женщины с баротравмами, 18-летний парень, четверо бойцов "Орлана", а также трое сотрудников скорой помощи. Всем оказали необходимую помощь.
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Гладков добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 13 беспилотников, семь из которых сбила система ПВО. В Борисовском районе три села атакованы пятью беспилотниками, от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. В Валуйском округе по четырем селам нанесены удары семи беспилотников. В Волоконовском районе четыре населенных пункта атакованы шестью дронами. В Грайворонском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам 16 боеприпасами и атакам восьмью беспилотников. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и шести селам выпущено 112 боеприпасов в ходе 19 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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