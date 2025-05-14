На Западе вспомнили "Войну и мир" после визита Макрона в Киев
AntiDiplomatico: угрозы лидеров Европы в адрес РФ обернутся для них катастрофой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве, Украина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Угрозы европейских лидеров в адрес России будут иметь для них катастрофические последствия, пишет L'AntiDiplomatico.
"Кого Бог хочет погубить — лишит разума", — писал Толстой в "Войне и мире", комментируя катастрофическое вторжение Наполеона в Россию в 1812 году. Недавнее решение Стармера, Макрона, Туска и Мерца, собравшихся с Зеленским в Киеве (предъявить ультиматум Путину, который выигрывает в конфликте на Украине практически с самого его начала), не менее катастрофично (оно лишь последнее в длинной череде)", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, свидетельством происходящего безумия является смех всех пятерых политиков на камеры.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями за непринятие условий Украины по перемирию.
Макрон добавил, что санкции будут гораздо "жестче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор". Также он заявил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между сторонами. При этом Киев нарушил условия всех ранее введенных Россией перемирий и до сих пор не отменил запрет на диалог с Москвой.
В воскресенье президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.