https://ria.ru/20250514/voz-2016896990.html

ВОЗ сократит руководство из-за действий США, передает AFP

ВОЗ сократит руководство из-за действий США, передает AFP - РИА Новости, 14.05.2025

ВОЗ сократит руководство из-за действий США, передает AFP

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о сокращении руководящего состава агентства с 11 до 6 человек на фоне... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о сокращении руководящего состава агентства с 11 до 6 человек на фоне урезания американского финансирования, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо. "Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду сообщил сотрудникам о том, что агентство ООН сокращает свою управленческую команду после того, как сокращение финансирования со стороны США привело к резкому сокращению бюджета... Тедрос Аданом Гебрейесус объявил новый "состав высшего руководства" в штаб-квартире агентства в Женеве из шести человек вместо 11", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на электронное письмо сотрудникам ВОЗ. Отмечается, что команда в новом составе начнет работу 16 июня. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. В феврале глава организации заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.

https://ria.ru/20250513/voz-2016681459.html

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в мире, сша, женева (город), дональд трамп, воз, оон