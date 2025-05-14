ВОЗ сократит руководство из-за действий США, передает AFP
AFP: ВОЗ сократит руководство на фоне урезания американского финансирования
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о сокращении руководящего состава агентства с 11 до 6 человек на фоне урезания американского финансирования, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо.
"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду сообщил сотрудникам о том, что агентство ООН сокращает свою управленческую команду после того, как сокращение финансирования со стороны США привело к резкому сокращению бюджета... Тедрос Аданом Гебрейесус объявил новый "состав высшего руководства" в штаб-квартире агентства в Женеве из шести человек вместо 11", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на электронное письмо сотрудникам ВОЗ.
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Отмечается, что команда в новом составе начнет работу 16 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. В феврале глава организации заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.