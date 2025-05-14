https://ria.ru/20250514/vostok-2016804078.html

На Дальний Восток прибудет уникальный агитпоезд

На Дальний Восток прибудет уникальный агитпоезд - РИА Новости, 14.05.2025

На Дальний Восток прибудет уникальный агитпоезд

Уникальный агитпоезд Минобороны России "Единство в памяти. Сила в подвиге" прибудет на Дальний Восток, сообщает Восточный военный округ (ВВО). РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:50:00+03:00

2025-05-14T08:50:00+03:00

2025-05-14T09:09:00+03:00

справки

дальний восток

россия

северобайкальск

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ХАБАРОВСК, 14 мая - РИА Новости. Уникальный агитпоезд Минобороны России "Единство в памяти. Сила в подвиге" прибудет на Дальний Восток, сообщает Восточный военный округ (ВВО). "На территории Дальнего Востока в рамках агитационно-пропагандисткой акции "Единство в памяти. Сила в подвиге" министерства обороны Российской Федерации от станции Северобайкальск до станции Улан-Удэ пройдет уникальный агитпоезд", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зоне ответственности ВВО агитпоезд с 21 мая по 6 июня сделает остановки на 17 железнодорожных станциях. Свой путь по регионам Дальнего Востока поезд начнет с железнодорожной станции города Северобайкальск - 21 мая. Далее, в мае, поезд сделает остановку в населенных пунктах: Тында (23 мая), Верхнезейск, Дугда (24 мая), Новый Ургал (25 мая), Комсомольск-на-Амуре (26 мая), Хабаровск (27 мая), Владивосток (28 мая), Уссурийск (29 мая), Биробиджан (30 мая) и Белогорск (31 мая). В июне увидеть экспозицию смогут жители и гости таких населенных пунктов как: Благовещенск (1 июня), Сковородино (2 июня), Могоча (3 июня), Карымская (4 июня), Чита (5 июня). Завершит свое следование в Улан-Удэ - 6 июня. В составе поезда будут тематические вагоны: "Служению Отечеству – мой выбор!", "80 лет Великой Победы!", "Время героев выбрало нас", "Невыученные уроки истории", "Победа куется на земле", "Всегда на высоте", "Флот – Помним! Чтим! Наследуем!", "Юнармия: путь защитника". Кроме того, по данным ВВО, зрители увидят образцы трофейной техники, захваченные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащими Вооруженных Сил России. Это образцы западного производства: бронетранспортеры M113 и бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator. На стоянках планируется проведение митингов с участием глав регионов, участников СВО, почетных граждан городов, священнослужителей, волонтеров. Также будут организованы статические показы стрелкового оружия, современной боевой экипировки, рационов питания, военной и специальной техники, развернуты молодежные дискуссионные площадки, полевые кухни, а также проведение телемостов с военнослужащими ВВО, выполняющими боевые задачи в зоне СВО. Запланировано выступление ансамбля песни и пляски ВВО (Хабаровск) и артистов филиала ансамбля песни и пляски округа из Читы.

https://ria.ru/20250512/mishustin-2016440237.html

https://ria.ru/20250508/aeroflot-2015737980.html

https://ria.ru/20250512/primore-2016420709.html

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справки, дальний восток, россия, северобайкальск