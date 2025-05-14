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СМИ раскрыли, за что теперь у водителей могут отнять права - РИА Новости, 14.05.2025
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12:46 14.05.2025 (обновлено: 16:38 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/voditeli-2016858029.html
СМИ раскрыли, за что теперь у водителей могут отнять права
СМИ раскрыли, за что теперь у водителей могут отнять права - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ раскрыли, за что теперь у водителей могут отнять права
Комитет Госдумы по транспорту рассмотрел проект, подразумевающий ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей, пишет "Коммерсантъ""Коммерсантъ". РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту рассмотрел проект, подразумевающий ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей, пишет "Коммерсантъ""Коммерсантъ"."Госдума готовится принять правительственный законопроект, расширяющий права Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав", — говорится в тексте.Уточняется, что при обнаружении медицинских противопоказаний, например, ухудшения зрения, сотрудники ГИБДД смогут направить водителей на обследование и в случае подтверждения диагноза — аннулировать права.Закон может вступить в силу весной следующего года.В России с начала прошлого месяца перестали действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших российское гражданство или вид на жительство в стране до 1 апреля 2024 года. Кроме того, иностранными правами не смогут пользоваться и россияне, въехавшие в страну до 1 апреля прошлого года. При этом, нововведения не коснутся россиян и белорусов, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.
https://ria.ru/20250513/proekt--2016729064.html
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госдума рф, гибдд мвд рф, общество
Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, Общество
СМИ раскрыли, за что теперь у водителей могут отнять права

"Ъ": в Госдуме хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву прав

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник ГИБДД проверяет документы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту рассмотрел проект, подразумевающий ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей, пишет "Коммерсантъ""Коммерсантъ".
"Госдума готовится принять правительственный законопроект, расширяющий права Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав", — говорится в тексте.
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Уточняется, что при обнаружении медицинских противопоказаний, например, ухудшения зрения, сотрудники ГИБДД смогут направить водителей на обследование и в случае подтверждения диагноза — аннулировать права.
Закон может вступить в силу весной следующего года.
В России с начала прошлого месяца перестали действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших российское гражданство или вид на жительство в стране до 1 апреля 2024 года. Кроме того, иностранными правами не смогут пользоваться и россияне, въехавшие в страну до 1 апреля прошлого года. При этом, нововведения не коснутся россиян и белорусов, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.
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