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Власти Аргентины решили ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости, 14.05.2025
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20:44 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/vlasti-2016981702.html
Власти Аргентины решили ужесточить миграционное законодательство
Власти Аргентины решили ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости, 14.05.2025
Власти Аргентины решили ужесточить миграционное законодательство
Власти Аргентины решили ужесточить миграционное законодательство и упростить депортацию преступников, сообщил журналистам официальный представитель президента... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:44:00+03:00
2025-05-14T20:44:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Власти Аргентины решили ужесточить миграционное законодательство и упростить депортацию преступников, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни. По его словам, в Аргентину сегодня может въехать почти любой. Так, за последние 20 лет в страну прибыли 1,7 миллиона нелегальных иммигрантов, что эквивалентно населению, например, аргентинской провинции Тукуман, отметил он. "Сегодня в Аргентину может въехать любой человек, осужденный на срок менее трех лет", - отметил Адорни. Также, в соответствии с действующим законодательством, любой иммигрант, осужденный на срок меньше пяти лет, может оставаться в Аргентине, представляя опасность для окружающих, сказал представитель президента. "При этом правительстве это заканчивается. Правительство президента Хавьера Милея выпустит серию изменений в миграционный режим. Любой осужденный, который попытается въехать в страну, не будет допущен на ее территорию. Те, кого поймают за нелегальный въезд в страну будут немедленно высланы. Любому, кто предоставит ложную информацию на границе, будет отказано во въезде. Аргентина не станет благоприятной почвой для появления преступников", - сказал Адорни. "Кроме того, любой осужденный за любое преступление будет депортирован. Будут сокращены сроки апелляции при депортации", - добавил он. По словам Адорни, "кто въезжает и находится на территории страны нелегально, у того не будет возможности получить гражданство , как это было раньше". Паспорт страны теперь можно будет получить, прожив два года в стране и не покидая ее границ, либо став крупным инвестором в страну. Также будет ужесточены правила для получения постоянного вида на жительство. Необходимо будет предоставить доказательства того, что мигрант располагает необходимым количеством средств для жизни.
https://ria.ru/20250514/argentina-2016979926.html
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в мире, аргентина, тукуман
В мире, Аргентина, Тукуман
Власти Аргентины решили ужесточить миграционное законодательство

В Аргентине ужесточают миграционные законы и упрощают депортацию преступников

© РИА Новости / Александр СоловскийАргентинская полиция
Аргентинская полиция - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Соловский
Аргентинская полиция. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Власти Аргентины решили ужесточить миграционное законодательство и упростить депортацию преступников, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни.
По его словам, в Аргентину сегодня может въехать почти любой. Так, за последние 20 лет в страну прибыли 1,7 миллиона нелегальных иммигрантов, что эквивалентно населению, например, аргентинской провинции Тукуман, отметил он.
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"Сегодня в Аргентину может въехать любой человек, осужденный на срок менее трех лет", - отметил Адорни.
Также, в соответствии с действующим законодательством, любой иммигрант, осужденный на срок меньше пяти лет, может оставаться в Аргентине, представляя опасность для окружающих, сказал представитель президента.
«
"При этом правительстве это заканчивается. Правительство президента Хавьера Милея выпустит серию изменений в миграционный режим. Любой осужденный, который попытается въехать в страну, не будет допущен на ее территорию. Те, кого поймают за нелегальный въезд в страну будут немедленно высланы. Любому, кто предоставит ложную информацию на границе, будет отказано во въезде. Аргентина не станет благоприятной почвой для появления преступников", - сказал Адорни.
"Кроме того, любой осужденный за любое преступление будет депортирован. Будут сокращены сроки апелляции при депортации", - добавил он.
По словам Адорни, "кто въезжает и находится на территории страны нелегально, у того не будет возможности получить гражданство , как это было раньше". Паспорт страны теперь можно будет получить, прожив два года в стране и не покидая ее границ, либо став крупным инвестором в страну.
Также будет ужесточены правила для получения постоянного вида на жительство. Необходимо будет предоставить доказательства того, что мигрант располагает необходимым количеством средств для жизни.
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