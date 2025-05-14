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Визит Путина станет большим подарком для Малайзии, заявил премьер
Визит Путина станет большим подарком для Малайзии, заявил премьер - РИА Новости, 14.05.2025
Визит Путина станет большим подарком для Малайзии, заявил премьер
Визит президента России Владимира Путина в Малайзию станет большим подарком для народа страны, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:52:00+03:00
2025-05-14T16:52:00+03:00
2025-05-14T17:08:00+03:00
малайзия
в мире
россия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Малайзию станет большим подарком для народа страны, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."От имени правительства и народа Малайзии я хотел бы сказать следующее: что это большой подарок для народа Малайзии, если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну, например, во время саммита АСЕАН в октябре. Я могу заверить вас, что ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для Малайзии, для всего региона", - сказал он по итогам переговоров с Путиным.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html
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малайзия, в мире, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Малайзия, В мире, Россия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Визит Путина станет большим подарком для Малайзии, заявил премьер
Анвар Ибрагим: визит Путина станет большим подарком для народа Малайзии