https://ria.ru/20250514/vizit-2016929236.html

Визит Путина станет большим подарком для Малайзии, заявил премьер

Визит Путина станет большим подарком для Малайзии, заявил премьер - РИА Новости, 14.05.2025

Визит Путина станет большим подарком для Малайзии, заявил премьер

Визит президента России Владимира Путина в Малайзию станет большим подарком для народа страны, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:52:00+03:00

2025-05-14T16:52:00+03:00

2025-05-14T17:08:00+03:00

малайзия

в мире

россия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Малайзию станет большим подарком для народа страны, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."От имени правительства и народа Малайзии я хотел бы сказать следующее: что это большой подарок для народа Малайзии, если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну, например, во время саммита АСЕАН в октябре. Я могу заверить вас, что ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для Малайзии, для всего региона", - сказал он по итогам переговоров с Путиным.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html

малайзия

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малайзия, в мире, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)