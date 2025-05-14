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Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились - РИА Новости, 14.05.2025
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19:02 14.05.2025 (обновлено: 19:03 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/valyuty-2016966411.html
Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились
Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились - РИА Новости, 14.05.2025
Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились
Чистые продаж валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в апреле на 2% - до 10 миллиардов долларов с 10,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:02:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чистые продаж валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в апреле на 2% - до 10 миллиардов долларов с 10,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в апреле составили 10 миллиардов долларов, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца (10,2 миллиарда) за счет продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках. Среднедневные чистые продажи также сократились на 6% и составили 455 миллионов долларов", - говорится в обзоре. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2025 года составило 99%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно января, также сообщает регулятор.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились

Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в апреле снизились на 2%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чистые продаж валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в апреле на 2% - до 10 миллиардов долларов с 10,2 миллиарда в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в апреле составили 10 миллиардов долларов, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца (10,2 миллиарда) за счет продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках. Среднедневные чистые продажи также сократились на 6% и составили 455 миллионов долларов", - говорится в обзоре.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2025 года составило 99%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно января, также сообщает регулятор.
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