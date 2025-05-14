https://ria.ru/20250514/uscherb-2016951776.html

Ущерб от пожара в СНТ в Забайкалье превысил шесть миллионов рублей

Ущерб от пожара в СНТ в Забайкалье превысил шесть миллионов рублей - РИА Новости, 14.05.2025

Ущерб от пожара в СНТ в Забайкалье превысил шесть миллионов рублей

Ущерб, причиненный лесному массиву природным пожаром в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, превысил 6 миллионов рублей, сообщило УМВД России по РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:55:00+03:00

2025-05-14T17:55:00+03:00

2025-05-14T17:55:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Ущерб, причиненный лесному массиву природным пожаром в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, превысил 6 миллионов рублей, сообщило УМВД России по региону. Пожар в СНТ "Малиновка" в Читинском районе произошёл в субботу. Полиция установила, что на одном из участков в соседнем кооперативе "Урочище Лесное" трое мужчин монтировали забор. Один из них - 50-летний забайкалец - проводил работы угловой шлифовальной машинкой, искры попали на сухую траву, сильный ветер мгновенно увеличил площадь пожара, и огонь перекинулся на лес. Расследуется уголовное дело по статье о поджоге лесных насаждений, фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. Суд в среду отправил его под домашний арест. "Ущерб, причиненный лесному массиву, составил больше 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении УМВД. В понедельник краевая прокуратура сообщила, что огонь уничтожил и повредил имущество не менее чем на 40 дачных участках в "Малиновке". В региональном главке МЧС России позже рассказали РИА Новости, что огонь спалил шесть дачных домов и 20 построек в СНТ "Малиновка". В среду в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что общая площадь действующих на территории Забайкальского края 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров. МЧС России сообщало, что усилило авиагруппировку для стабилизации лесопожарной обстановки в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250512/podzhog-2016413088.html

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)