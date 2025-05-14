https://ria.ru/20250514/urozhay-2016944696.html

Министр сельского хозяйства рассказала о влиянии непогоды на урожай

Министр сельского хозяйства рассказала о влиянии непогоды на урожай - РИА Новости, 14.05.2025

Министр сельского хозяйства рассказала о влиянии непогоды на урожай

Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:41:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. "Она (непогода - ред.) повлияла уже не в таком объеме, как в прошлом году. А в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч гектаров. В прошлом году... было больше миллиона. То есть фактически 10% от гибели прошлого года", - сказала Лут, отвечая на вопрос, сильно ли майская непогода повлияла на урожай. Министр сельского хозяйства отметила, что в нынешнем году от плохой погоды пострадали все регионы РФ, в том числе и черноземные. "Но мы практически все пересеяли, почти не осталось площадей без пересева", - подчеркнула она. Следующим риском для урожая является влага. "Если будет влага, в принципе, все компенсируется", - заверила Лут. Ранее в мае глава министерства говорила, что прогноз по урожаю на 2025 год будет дан после того, как полностью закончатся посевные работы. По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн (144,9 миллиона тонн в 2023 году), в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн).

https://ria.ru/20250324/semena-2006983771.html

https://ria.ru/20250514/ovoschi-2016939592.html

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экономика, россия, оксана лут, федеральная служба государственной статистики (росстат)