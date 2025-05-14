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Министр сельского хозяйства рассказала о влиянии непогоды на урожай - РИА Новости, 14.05.2025
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17:41 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/urozhay-2016944696.html
Министр сельского хозяйства рассказала о влиянии непогоды на урожай
Министр сельского хозяйства рассказала о влиянии непогоды на урожай - РИА Новости, 14.05.2025
Министр сельского хозяйства рассказала о влиянии непогоды на урожай
Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:41:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. "Она (непогода - ред.) повлияла уже не в таком объеме, как в прошлом году. А в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч гектаров. В прошлом году... было больше миллиона. То есть фактически 10% от гибели прошлого года", - сказала Лут, отвечая на вопрос, сильно ли майская непогода повлияла на урожай. Министр сельского хозяйства отметила, что в нынешнем году от плохой погоды пострадали все регионы РФ, в том числе и черноземные. "Но мы практически все пересеяли, почти не осталось площадей без пересева", - подчеркнула она. Следующим риском для урожая является влага. "Если будет влага, в принципе, все компенсируется", - заверила Лут. Ранее в мае глава министерства говорила, что прогноз по урожаю на 2025 год будет дан после того, как полностью закончатся посевные работы. По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн (144,9 миллиона тонн в 2023 году), в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн).
https://ria.ru/20250324/semena-2006983771.html
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экономика, россия, оксана лут, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министр сельского хозяйства рассказала о влиянии непогоды на урожай

Лут: из-за непогоды в мае погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
"Она (непогода - ред.) повлияла уже не в таком объеме, как в прошлом году. А в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч гектаров. В прошлом году... было больше миллиона. То есть фактически 10% от гибели прошлого года", - сказала Лут, отвечая на вопрос, сильно ли майская непогода повлияла на урожай.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Кондратьев рассказал Путину о посевах в Краснодарском крае
24 марта, 15:43
Министр сельского хозяйства отметила, что в нынешнем году от плохой погоды пострадали все регионы РФ, в том числе и черноземные. "Но мы практически все пересеяли, почти не осталось площадей без пересева", - подчеркнула она. Следующим риском для урожая является влага. "Если будет влага, в принципе, все компенсируется", - заверила Лут.
Ранее в мае глава министерства говорила, что прогноз по урожаю на 2025 год будет дан после того, как полностью закончатся посевные работы.
По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн (144,9 миллиона тонн в 2023 году), в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн).
Томаты - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье
Вчера, 17:30
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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