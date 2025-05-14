На Украине надеются снять гриф "секретно" с полезных ископаемых
Госслужба геологии Украины надеется снять гриф "секретно" с полезных ископаемых
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госслужба геологии и недр Украины надеется на снятие грифа "секретно" с информации о полезных ископаемых, сообщил в среду глава ведомства Олег Гоцинец.
"Продолжается процесс цифровизации украинской геологической информации, чтобы сделать ее доступной для инвесторов. Так, в прошлом году оцифровали 125 участков недр критического и стратегического сырья", - приводит слова Гоцинца украинское издание "Апостроф".
Он также выразил надежду "на снятие грифов "тайно", "секретно" с полезных ископаемых критического сырья в кратчайшие сроки". Также Гоцинец отметил, что его ведомство сейчас занимается приведением данных по запасам природных ресурсов к международным стандартам, без чего невозможно сотрудничество с США в рамках соглашения о недрах.
"Когда мы приведем к международным стандартам эти запасы ресурсов, тогда будем думать, какие инвестиции будут направляться. Потому что у нас немного разные системы подхода оценивания... Чем больше информации оцифруем и переведем в правильные системы, тем будут качественнее разговоры с европейцами и американцами", - добавил он.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.