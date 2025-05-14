https://ria.ru/20250514/ukraina-2016961564.html

На Украине надеются снять гриф "секретно" с полезных ископаемых

На Украине надеются снять гриф "секретно" с полезных ископаемых - РИА Новости, 14.05.2025

На Украине надеются снять гриф "секретно" с полезных ископаемых

Госслужба геологии и недр Украины надеется на снятие грифа "секретно" с информации о полезных ископаемых, сообщил в среду глава ведомства Олег Гоцинец. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:41:00+03:00

2025-05-14T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госслужба геологии и недр Украины надеется на снятие грифа "секретно" с информации о полезных ископаемых, сообщил в среду глава ведомства Олег Гоцинец. "Продолжается процесс цифровизации украинской геологической информации, чтобы сделать ее доступной для инвесторов. Так, в прошлом году оцифровали 125 участков недр критического и стратегического сырья", - приводит слова Гоцинца украинское издание "Апостроф". Он также выразил надежду "на снятие грифов "тайно", "секретно" с полезных ископаемых критического сырья в кратчайшие сроки". Также Гоцинец отметил, что его ведомство сейчас занимается приведением данных по запасам природных ресурсов к международным стандартам, без чего невозможно сотрудничество с США в рамках соглашения о недрах. "Когда мы приведем к международным стандартам эти запасы ресурсов, тогда будем думать, какие инвестиции будут направляться. Потому что у нас немного разные системы подхода оценивания... Чем больше информации оцифруем и переведем в правильные системы, тем будут качественнее разговоры с европейцами и американцами", - добавил он. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.

https://ria.ru/20250508/sdelka-2015823251.html

https://ria.ru/20250508/ssha-2015890917.html

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016926202.html

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