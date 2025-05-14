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"Никого нет". Журналист пришел к мрачному выводу об Украине
"Никого нет". Журналист пришел к мрачному выводу об Украине - РИА Новости, 14.05.2025
"Никого нет". Журналист пришел к мрачному выводу об Украине
На Украине не с кем вести переговоры об урегулировании, поэтому Россия будет вынуждена решать кризис военным путем, считает журналист Чей Боуз, об этом он... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:47:00+03:00
2025-05-14T16:47:00+03:00
2025-05-14T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Украине не с кем вести переговоры об урегулировании, поэтому Россия будет вынуждена решать кризис военным путем, считает журналист Чей Боуз, об этом он заявил в соцсети Х."К сожалению, все более вероятным кажется то, что России придется урегулировать конфликт на Украине на поле битвы. На Украине нет никого, с кем можно было бы вести переговоры. Европейцы полностью заблуждаются относительно своих собственных возможностей и возможностей Зеленского", — написал он.Как подчеркнул Боуз, Россия не позволит конфликту на Украине возобновиться и не согласится на плохую сделку, чтобы задобрить США.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее глава киевского режима заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016901776.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чей Боуз, Владимир Зеленский, США
"Никого нет". Журналист пришел к мрачному выводу об Украине
Боуз: на Украине не с кем вести переговоры для урегулирования конфликта