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"Хотят войны". В Британии сделали мрачное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016904320.html
"Хотят войны". В Британии сделали мрачное заявление о переговорах с Россией
"Хотят войны". В Британии сделали мрачное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
"Хотят войны". В Британии сделали мрачное заявление о переговорах с Россией
Выдвинутые России требования Европы по мирному урегулированию на Украине являются нереалистичными, причем сами европейские политики знают об этом, заявил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:29:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выдвинутые России требования Европы по мирному урегулированию на Украине являются нереалистичными, причем сами европейские политики знают об этом, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий. Так дипломатия не делается. И они это знают. Они хотят войны. До последнего украинца", — написал Миллер.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о реальном прекращении огня, которое будет соблюдаться Киевом. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.При этом, как писали СМИ, глава США Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах.
https://ria.ru/20250514/es-2016885506.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Хотят войны". В Британии сделали мрачное заявление о переговорах с Россией

Миллер: ЕС выдвигает нереалистичные требования к РФ по переговорам с Украиной

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС и флаг Украины
Флаги ЕС и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выдвинутые России требования Европы по мирному урегулированию на Украине являются нереалистичными, причем сами европейские политики знают об этом, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.
"Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий. Так дипломатия не делается. И они это знают. Они хотят войны. До последнего украинца", — написал Миллер.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной, заявил депутат ЕП
Вчера, 14:25
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о реальном прекращении огня, которое будет соблюдаться Киевом. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
При этом, как писали СМИ, глава США Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.
Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах.
Российский, турецкий и украинский флаги на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции
Вчера, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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