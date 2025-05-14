https://ria.ru/20250514/ukraina-2016904320.html

"Хотят войны". В Британии сделали мрачное заявление о переговорах с Россией

"Хотят войны". В Британии сделали мрачное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 14.05.2025

"Хотят войны". В Британии сделали мрачное заявление о переговорах с Россией

Выдвинутые России требования Европы по мирному урегулированию на Украине являются нереалистичными, причем сами европейские политики знают об этом, заявил... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:29:00+03:00

2025-05-14T15:29:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

в мире

россия

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владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выдвинутые России требования Европы по мирному урегулированию на Украине являются нереалистичными, причем сами европейские политики знают об этом, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий. Так дипломатия не делается. И они это знают. Они хотят войны. До последнего украинца", — написал Миллер.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о реальном прекращении огня, которое будет соблюдаться Киевом. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.При этом, как писали СМИ, глава США Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах.

https://ria.ru/20250514/es-2016885506.html

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016870670.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025