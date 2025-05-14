https://ria.ru/20250514/ukraina-2016857760.html

На Западе набросились на Зеленского из-за его поведения перед переговорами

На Западе набросились на Зеленского из-за его поведения перед переговорами - РИА Новости, 14.05.2025

На Западе набросились на Зеленского из-за его поведения перед переговорами

Владимир Зеленский лишь делает вид, будто собирается достигнуть договоренностей по мирному урегулированию с российской стороной в Стамбуле, заявил британский... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:46:00+03:00

2025-05-14T12:46:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

дональд трамп

стамбул

украина

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александр меркурис

владимир зеленский

в мире

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский лишь делает вид, будто собирается достигнуть договоренностей по мирному урегулированию с российской стороной в Стамбуле, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Зеленский хочет создать впечатление, что если не будет переговоров и прекращения огня, то вина будет лежать на русских. Поэтому он устраивает эти трюки, говоря, что поедет в Стамбул, чтобы встретиться с Путиным, хотя на самом деле не собирается этого делать. Его цель— свалить вину за крах мирного процесса на Путина", — сказал он.По словам аналитика, глава киевского режима не заинтересован в реальном прекращении огня, так как опасается, что за этим последует требование о проведении выборов. Украинцы принципиально не хотят мира, потому что проигрывают войну, заключил он.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые в Москве называли неприемлемыми. Он потребовал, чтобы Россия с 12 мая согласилась на полное прекращение огня — тогда Украина сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах в Турции. По словам американского президента, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Стамбуле в четверг.

https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html

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дональд трамп, стамбул, украина, киев, александр меркурис, владимир зеленский, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025