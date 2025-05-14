https://ria.ru/20250514/ukraina-2016797586.html

Боец рассказал о перестрелках заградотрядов с мобилизованными ВСУ

Боец рассказал о перестрелках заградотрядов с мобилизованными ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025

Боец рассказал о перестрелках заградотрядов с мобилизованными ВСУ

Заградительные отряды из иностранных наемников (в том числе польских) нередко вступают в перестрелки с мобилизованными военнослужащими ВСУ, если последние хотят РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:53:00+03:00

2025-05-14T06:53:00+03:00

2025-05-14T06:53:00+03:00

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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Заградительные отряды из иностранных наемников (в том числе польских) нередко вступают в перестрелки с мобилизованными военнослужащими ВСУ, если последние хотят покинуть позиции, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Кот". "Про заградотряд скажу, что там стояли только поляки. Только поляки - потому что определенные люди, которые ходили дальше передовой, нам рассказывали, кто там стоял. Сказали, что стояли только нацики (боевики украинских нацбатов, запрещенных в РФ) и поляки", – сказал "Кот". Военный вспомнил, как однажды его подразделение стояло под Угледаром. "На нашем направлении стояли в основном мобилизованные (ВСУ – ред.), за ними стоял заградотряд. Мы по вечерам иной раз слышали, как они перестреливались между собой. Их мобилизованные пытались покинуть позиции, разворачивались, убегали. И раза два-три в неделю очевидно было, что они между собой перестреливаются. Они пытались пройти через него (заградотряд – ред.)", – отметил боец. По его словам, у противника было очень много людей на передовой, но уровень подготовки мобилизованных был крайне низкий. Как указал "Кот", украинским мобилизованным было проще сдаться в плен, чем с боем прорываться через заградотряд, состоящий из иностранных наемников.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016796312.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины