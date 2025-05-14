Боец рассказал о перестрелках заградотрядов с мобилизованными ВСУ
Российские бойцы наблюдали перестрелку ВСУ и заградотряда польских наемников
© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Заградительные отряды из иностранных наемников (в том числе польских) нередко вступают в перестрелки с мобилизованными военнослужащими ВСУ, если последние хотят покинуть позиции, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Кот".
"Про заградотряд скажу, что там стояли только поляки. Только поляки - потому что определенные люди, которые ходили дальше передовой, нам рассказывали, кто там стоял. Сказали, что стояли только нацики (боевики украинских нацбатов, запрещенных в РФ) и поляки", – сказал "Кот".
Военный вспомнил, как однажды его подразделение стояло под Угледаром.
"На нашем направлении стояли в основном мобилизованные (ВСУ – ред.), за ними стоял заградотряд. Мы по вечерам иной раз слышали, как они перестреливались между собой. Их мобилизованные пытались покинуть позиции, разворачивались, убегали. И раза два-три в неделю очевидно было, что они между собой перестреливаются. Они пытались пройти через него (заградотряд – ред.)", – отметил боец.
По его словам, у противника было очень много людей на передовой, но уровень подготовки мобилизованных был крайне низкий. Как указал "Кот", украинским мобилизованным было проще сдаться в плен, чем с боем прорываться через заградотряд, состоящий из иностранных наемников.
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