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Бывший украинский военный рассказал об идеологии ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
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06:29 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016796312.html
Бывший украинский военный рассказал об идеологии ВСУ
Бывший украинский военный рассказал об идеологии ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
Бывший украинский военный рассказал об идеологии ВСУ
Единственная идеология, которая существует в вооруженных силах Украины, это ненависть к России, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:29:00+03:00
2025-05-14T06:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Единственная идеология, которая существует в вооруженных силах Украины, это ненависть к России, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей". "Единственная идеология в ВСУ – это ненависть к России. Украинская пропаганда с 2014 года очень сильно развилась и сейчас нет никакой другой идеологии. Есть идеология - Россия враг, все. Если не будет такого воспитания ненависти, то и идти не будут на фронт умирать. Если не вырастить ненависть, у них не получится по-другому толкнуть людей на войну", - сказал "Прометей". Он отмечает, что одним из тезисов украинской пропаганды является жестокое отношение к украинским военнопленным, однако сам "Прометей" и весь батальон, прошедший плен, убедился в обратном. "Украинская пропаганда говорит, что вот русский плен – это ужас. Что там кастрируют, изнасилуют, там будут над тобой издеваться. И уж лучше умереть в окопе. Но нет, это неправда, я лично это испытал, весь наш батальон, который попал через плен, испытал это, не было такого", - добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250514/plennyj-2016793688.html
https://ria.ru/20250513/alaudinov--2016704022.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Бывший украинский военный рассказал об идеологии ВСУ

На Украине выращивают ненависть к России, чтобы вести людей на войну

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Единственная идеология, которая существует в вооруженных силах Украины, это ненависть к России, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей".
"Единственная идеология в ВСУ – это ненависть к России. Украинская пропаганда с 2014 года очень сильно развилась и сейчас нет никакой другой идеологии. Есть идеология - Россия враг, все. Если не будет такого воспитания ненависти, то и идти не будут на фронт умирать. Если не вырастить ненависть, у них не получится по-другому толкнуть людей на войну", - сказал "Прометей".
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Он отмечает, что одним из тезисов украинской пропаганды является жестокое отношение к украинским военнопленным, однако сам "Прометей" и весь батальон, прошедший плен, убедился в обратном.
«
"Украинская пропаганда говорит, что вот русский плен – это ужас. Что там кастрируют, изнасилуют, там будут над тобой издеваться. И уж лучше умереть в окопе. Но нет, это неправда, я лично это испытал, весь наш батальон, который попал через плен, испытал это, не было такого", - добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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