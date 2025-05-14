https://ria.ru/20250514/ukraina-2016784025.html

"Не Россия начала": в США призвали трезво оценить ситуацию на Украине

"Не Россия начала": в США призвали трезво оценить ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.05.2025

"Не Россия начала": в США призвали трезво оценить ситуацию на Украине

США следует понять, что Россия осталась единственным союзником Вашингтона в попытке завершить украинский конфликт, заявил американский аналитик Скотт Риттер во... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:30:00+03:00

2025-05-14T02:30:00+03:00

2025-05-14T02:30:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США следует понять, что Россия осталась единственным союзником Вашингтона в попытке завершить украинский конфликт, заявил американский аналитик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X."Это не Россия начала. Мы побуждали Украину действовать, мы поддержали расширение НАТО, мы вооружили Европу, мы влили в это миллиарды долларов", — сказал он.Затем аналитик обратился к правящим кругам США, призвав их следовать пути дипломатии и тщательно взвешивать все заявления."Зеленский не ваш друг, Европа, а, соответственно, НАТО — тоже. Единственный союзник США в этом конфликте — Россия, и она сейчас оказывает большую услугу, пытаясь в очередной раз наладить процесс переговоров", — заключил Риттер.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

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https://ria.ru/20250513/tramp-2016748358.html

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