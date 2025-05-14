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"Не Россия начала": в США призвали трезво оценить ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:30 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016784025.html
"Не Россия начала": в США призвали трезво оценить ситуацию на Украине
"Не Россия начала": в США призвали трезво оценить ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.05.2025
"Не Россия начала": в США призвали трезво оценить ситуацию на Украине
США следует понять, что Россия осталась единственным союзником Вашингтона в попытке завершить украинский конфликт, заявил американский аналитик Скотт Риттер во... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:30:00+03:00
2025-05-14T02:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США следует понять, что Россия осталась единственным союзником Вашингтона в попытке завершить украинский конфликт, заявил американский аналитик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X."Это не Россия начала. Мы побуждали Украину действовать, мы поддержали расширение НАТО, мы вооружили Европу, мы влили в это миллиарды долларов", — сказал он.Затем аналитик обратился к правящим кругам США, призвав их следовать пути дипломатии и тщательно взвешивать все заявления."Зеленский не ваш друг, Европа, а, соответственно, НАТО — тоже. Единственный союзник США в этом конфликте — Россия, и она сейчас оказывает большую услугу, пытаясь в очередной раз наладить процесс переговоров", — заключил Риттер.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/tochka-2016780242.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, скотт риттер, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, НАТО
"Не Россия начала": в США призвали трезво оценить ситуацию на Украине

Скотт Риттер: Россия не начинала украинский конфликт, это сделали США

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США следует понять, что Россия осталась единственным союзником Вашингтона в попытке завершить украинский конфликт, заявил американский аналитик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X.
"Это не Россия начала. Мы побуждали Украину действовать, мы поддержали расширение НАТО, мы вооружили Европу, мы влили в это миллиарды долларов", — сказал он.
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Затем аналитик обратился к правящим кругам США, призвав их следовать пути дипломатии и тщательно взвешивать все заявления.
"Зеленский не ваш друг, Европа, а, соответственно, НАТО — тоже. Единственный союзник США в этом конфликте — Россия, и она сейчас оказывает большую услугу, пытаясь в очередной раз наладить процесс переговоров", — заключил Риттер.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
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Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
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